ДЭНАС-терапия: что на самом деле может разрекламированный медицинский прибор

Программа «Чудо техники» по просьбе телезрителей проверила ДЭНАС — многофункциональный медицинский прибор, который, как уверяют его распространители, обязан быть в каждой домашней аптечке.
По словам производителя и его представителей, прибор специально подобранными электрическими импульсами так действует на организм, что устраняет безо всяких лекарств боли в спине и суставах, помогает при гипертонии, нарушениях пищеварения, последствиях травм и операций.
Наталья Фещенко, врач-терапевт, консультант по приборам ДЭНАС-терапии: «Идет посыл в центральную нервную систему, за счет чего идет ответная реакция от центральной нервной системы к данному органу или системе. И тем самым происходит либо обезболивание, либо противовоспалительный эффект, либо противоотечный эффект».
Они это называют динамической электронейростимуляцией. На больной орган или зону воздействуют электрическими импульсами определенной частоты, формы, силы тока. Они схожи с нервными, а поэтому «понятны» организму. Аппарат как бы «напоминает» клеткам, как надо правильно работать, чтобы побороть болезнь. Звучит, как фантастика. Впрочем, кое-какие аргументы в пользу того, что это может работать, и правда, имеются: в реальных клинических исследованиях части пациентов, например, с гипертонией становилось лучше.
Аппарат по просьбе программы «Чудо техники» опробовала пенсионерка Лариса, которую уже около 10 лет преследуют остеохондрозные боли в спине. В течение двух недель по три раза в день Лариса воздействовала на позвоночник электроимпульсами, и боль не просто ослабла, а исчезла совсем. Впрочем, через некоторое время позвоночник снова начал ныть — болезнь, связанная с изменениями в хрящах, конечно, никуда не ушла. Но полного исцеления предусмотрительный производитель и не гарантирует, называя такую терапию дополнительным лечением, наравне с медикаментозным.
Итак, при болевом синдроме аппарат иногда способен помогать — наука это подтверждает, да и ничего удивительного, ведь боль напрямую связана с нервными импульсами, на которые электричество, разумеется, влияет.
Однако в списке показаний есть, например, исправление дефектов речи. Телезрительница Наталья, чтобы избавиться от картавости, занималась со специалистом. Логопед Татьяна Цукор показала правильное положение языка для выпадающего у пациентки звука «р». Закреплять урок надо артикуляционной гимнастикой, что Наталья и делала дома — сначала без аппарата, а через шесть недель подключила и технику — перед занятиями в течение часа воздействовала на мышцы лица, готовя их к гимнастике, как рекомендовала консультант по работе с чудо-прибором. Заключение врача — прогресс действительно ускорился, когда пациентка стала применять динамическую электронейростимуляцию.
Производитель обещает, что аппарат способен убирать и косметические дефекты, а консультанты по прибору сулили чудеса уже после первого курса. Но ни после первого, ни после второго ничего не изменилось.
Интересная деталь: когда рассказали о результатах опыта тем самым консультантам, они стали намекать, что могли бы подарить дорогостоящие приборы в обмен на молчание. Запись телефонного разговора есть в распоряжении редакции.
Провалился и эксперимент с обещанным устранением повышенной потливости.
Получается, динамическая электронейростимуляция помогает далеко не во всех случаях. А доцент института лазерных и плазменных технологий Владимир Решетов вообще не рекомендует применять такую электротерапию без специалиста. Он попробовал лечиться сам, и его возрастные боли в суставах никуда не делись, и даже случился рецидив: снова заныла, казалось, давно зажившая пяточная шпора. Более того, физик обнаружил у прибора потенциально опасные, например, для младенцев, режимы.
Другие эксперты критикуют принципы, по которым продается этот прибор: в аптеке его не купишь, только у распространителей, в основном без медицинского образования, работающих на основе сетевого маркетинга. Многие рекомендации и показания к применению ни в каких инструкциях не зафиксированы, а даются только на словах. Некоторые исследователи даже видят тут сходство с сектой. Это называется «коммерческий культ» со всеми его чертами — закрытостью, промыванием мозгов, ощущением избранности. На сайте компании-производителя есть красочный план, как подняться к вершинам успеха.
Подробности — в расследовании программы «Чудо техники».
Наталья Фещенко, врач-терапевт, консультант по приборам ДЭНАС-терапии: «Идет посыл в центральную нервную систему, за счет чего идет ответная реакция от центральной нервной системы к данному органу или системе. И тем самым происходит либо обезболивание, либо противовоспалительный эффект, либо противоотечный эффект».
Они это называют динамической электронейростимуляцией. На больной орган или зону воздействуют электрическими импульсами определенной частоты, формы, силы тока. Они схожи с нервными, а поэтому «понятны» организму. Аппарат как бы «напоминает» клеткам, как надо правильно работать, чтобы побороть болезнь. Звучит, как фантастика. Впрочем, кое-какие аргументы в пользу того, что это может работать, и правда, имеются: в реальных клинических исследованиях части пациентов, например, с гипертонией становилось лучше.
Аппарат по просьбе программы «Чудо техники» опробовала пенсионерка Лариса, которую уже около 10 лет преследуют остеохондрозные боли в спине. В течение двух недель по три раза в день Лариса воздействовала на позвоночник электроимпульсами, и боль не просто ослабла, а исчезла совсем. Впрочем, через некоторое время позвоночник снова начал ныть — болезнь, связанная с изменениями в хрящах, конечно, никуда не ушла. Но полного исцеления предусмотрительный производитель и не гарантирует, называя такую терапию дополнительным лечением, наравне с медикаментозным.
Итак, при болевом синдроме аппарат иногда способен помогать — наука это подтверждает, да и ничего удивительного, ведь боль напрямую связана с нервными импульсами, на которые электричество, разумеется, влияет.
Однако в списке показаний есть, например, исправление дефектов речи. Телезрительница Наталья, чтобы избавиться от картавости, занималась со специалистом. Логопед Татьяна Цукор показала правильное положение языка для выпадающего у пациентки звука «р». Закреплять урок надо артикуляционной гимнастикой, что Наталья и делала дома — сначала без аппарата, а через шесть недель подключила и технику — перед занятиями в течение часа воздействовала на мышцы лица, готовя их к гимнастике, как рекомендовала консультант по работе с чудо-прибором. Заключение врача — прогресс действительно ускорился, когда пациентка стала применять динамическую электронейростимуляцию.
Производитель обещает, что аппарат способен убирать и косметические дефекты, а консультанты по прибору сулили чудеса уже после первого курса. Но ни после первого, ни после второго ничего не изменилось.
Интересная деталь: когда рассказали о результатах опыта тем самым консультантам, они стали намекать, что могли бы подарить дорогостоящие приборы в обмен на молчание. Запись телефонного разговора есть в распоряжении редакции.
Провалился и эксперимент с обещанным устранением повышенной потливости.
Получается, динамическая электронейростимуляция помогает далеко не во всех случаях. А доцент института лазерных и плазменных технологий Владимир Решетов вообще не рекомендует применять такую электротерапию без специалиста. Он попробовал лечиться сам, и его возрастные боли в суставах никуда не делись, и даже случился рецидив: снова заныла, казалось, давно зажившая пяточная шпора. Более того, физик обнаружил у прибора потенциально опасные, например, для младенцев, режимы.
Другие эксперты критикуют принципы, по которым продается этот прибор: в аптеке его не купишь, только у распространителей, в основном без медицинского образования, работающих на основе сетевого маркетинга. Многие рекомендации и показания к применению ни в каких инструкциях не зафиксированы, а даются только на словах. Некоторые исследователи даже видят тут сходство с сектой. Это называется «коммерческий культ» со всеми его чертами — закрытостью, промыванием мозгов, ощущением избранности. На сайте компании-производителя есть красочный план, как подняться к вершинам успеха.
Подробности — в расследовании программы «Чудо техники».
Комментарии