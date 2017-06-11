Захарова: западные редакции не пускают своих журналистов в Крым

Руководство западных СМИ не позволяет своим сотрудникам посещать Крым. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на медиафоруме «Открытый Крым: своими глазами».
Мария Захарова: «Иностранные корреспонденты — люди думающие, опытные. Вопрос состоит в том, что их редакции запрещают им приезжать в регионы России. Это касается не только Крыма, но Крым — ярчайший пример».
По словам Захаровой, профессиональный журналист в случае приезда не сможет замолчать правду о ситуации на полуострове. Именно поэтому, считает представитель МИД, редакционная политика западных изданий и телеканалов запрещает поездки в Крым, передает РИА Новости.
Также в рамках форума Захарова поразилась тому упорству, с которым Запад смотрит на Крым «с закрытыми глазами», отмечает ТАСС.
Мария Захарова: «Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия».
По словам Захаровой, профессиональный журналист в случае приезда не сможет замолчать правду о ситуации на полуострове. Именно поэтому, считает представитель МИД, редакционная политика западных изданий и телеканалов запрещает поездки в Крым, передает РИА Новости.
Также в рамках форума Захарова поразилась тому упорству, с которым Запад смотрит на Крым «с закрытыми глазами», отмечает ТАСС.
Мария Захарова: «Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия».
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