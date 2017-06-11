Уволена сотрудница читинской почты, спрятавшая две тонны писем

В Чите уволена сотрудница почты, которая складировала в квартире своей сестры две тонны недоставленных писем.
В читинском почтовом отделении было проведено расследование, по итогам которого было принято решение об увольнении работницы, передает РИА Новости.
Управление федеральной почтовой связи Забайкальского края: «Читинским почтамтом было проведено внутреннее расследование по факту недоставки почтовой корреспонденции. По результатам проверки работник был уволен».
Все письма, которые были найдены в квартире у сестры сотрудницы почты, были изъяты. Их вернули в читинский почтамт. Большую часть из найденных писем уже отправили адресатам, по остальной корреспонденции ведется работа.
Две тонны корреспонденции полицейские обнаружили, когда проводили обыск дома у подозреваемой по уголовному делу. Среди писем, которые сотрудница почты прятала дома у родственницы, оказались в том числе и судебные извещения.
Управление федеральной почтовой связи Забайкальского края: «Читинским почтамтом было проведено внутреннее расследование по факту недоставки почтовой корреспонденции. По результатам проверки работник был уволен».
Все письма, которые были найдены в квартире у сестры сотрудницы почты, были изъяты. Их вернули в читинский почтамт. Большую часть из найденных писем уже отправили адресатам, по остальной корреспонденции ведется работа.
Две тонны корреспонденции полицейские обнаружили, когда проводили обыск дома у подозреваемой по уголовному делу. Среди писем, которые сотрудница почты прятала дома у родственницы, оказались в том числе и судебные извещения.
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