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  • 11.06, 12:33

    Уволена сотрудница читинской почты, спрятавшая две тонны писем

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    Уволена сотрудница читинской почты, спрятавшая две тонны писем

    Уволена сотрудница читинской почты, спрятавшая две тонны писем

    В Чите уволена сотрудница почты, которая складировала в квартире своей сестры две тонны недоставленных писем.

    В читинском почтовом отделении было проведено расследование, по итогам которого было принято решение об увольнении работницы, передает РИА Новости.

    Управление федеральной почтовой связи Забайкальского края: «Читинским почтамтом было проведено внутреннее расследование по факту недоставки почтовой корреспонденции. По результатам проверки работник был уволен».

    Все письма, которые были найдены в квартире у сестры сотрудницы почты, были изъяты. Их вернули в читинский почтамт. Большую часть из найденных писем уже отправили адресатам, по остальной корреспонденции ведется работа.

    Две тонны корреспонденции полицейские обнаружили, когда проводили обыск дома у подозреваемой по уголовному делу. Среди писем, которые сотрудница почты прятала дома у родственницы, оказались в том числе и судебные извещения.

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