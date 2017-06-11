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  • 11.06, 15:35
    Российские книги с дополненной реальностью покорили Азию и Восточную Европу. библиотеки и книгоиздание, гаджеты, изобретения, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Российские книги с дополненной реальностью покорили Азию и Восточную Европу

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    Российские книги с дополненной реальностью покорили Азию и Восточную Европу

    Российские книги с дополненной реальностью покорили Азию и Восточную Европу

      Родители хотят, чтобы ребенок читал, а сам он хочет играть с гаджетами. Как это соединить, чтобы все были довольны?

      Предприниматель Анна Белова вместе с бизнес-партнерами запустила производство принципиально нового вида книг, персонажи которых оживают на экране смартфона или планшета. Скачиваешь приложение, наводишь камеру, и плоский рисунок превращается в объемное изображение.

      Анна уверена: так, с применением современных технологий, проще вовлечь малышей, например, в изучение азбуки. Герои буквально сходят со страниц, а голоса известных артистов помогают запомнить буквы.

      А в раскраске ребенок может сначала разрисовать любимых персонажей, как пожелает, а потом с ними поиграть. Анна настаивает: это лучше, чем просто мультики. Ведь здесь малыш не только воспринимает, он участвует и активно созидает.

      Анна Белова, основатель компании по производству книг с дополненной реальностью: «Технология дополненной реальности позволит сделать образование не просто максимально понятным, но и очень интересным. Когда ребенок сможет полноценно исследовать и видеть то, что обычно скрыто, например, химические опыты или внутренности животных».

      Разработка пользуется популярностью и за границей — в Азии и Восточной Европе, а команда создателей уже разрослась до 100 человек — это программисты, дизайнеры, аниматоры, сценаристы.

      Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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