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  • 11.06, 14:04
    Мини-водонагреватель, охлаждающая повязка и машинка для роллов: тест рекламных обещаний. водоснабжение, гаджеты, изобретения, реклама. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Мини-водонагреватель, охлаждающая повязка и машинка для роллов: тест рекламных обещаний

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    <nobr>Мини-водонагреватель</nobr>, охлаждающая повязка и машинка для роллов: тест рекламных обещаний

    Мини-водонагреватель, охлаждающая повязка и машинка для роллов: тест рекламных обещаний

    <nobr>Мини-водонагреватель</nobr>, охлаждающая повязка и машинка для роллов: тест рекламных обещаний

      Можно ли не ставить большой водонагреватель, а обойтись миниатюрным, встроенным прямо в кран? Правда ли в жару помогает охлаждающая повязка на голову? И можно ли сэкономить, готовя любимые японские роллы при помощи домашней машинки? Программа «Чудо техники» протестировала рекламные обещания.

      Кран с электроводонагревателем

      Когда отключают горячую воду, жить становится невыносимо. Спасаясь, многие ставят большие накопительные водонагреватели, но они и недешевы, и занимают много места. Проточный водонагреватель, встроенный прямо в кран, стоит 2500 рублей и, если верить производителю, нагревает воду до температуры 60 градусов всего за пару секунд. К тому же его легко установить самому без помощи мастера.

      Но обещанной «воды температурой 60 градусов за 2–3 секунды» испытатели не дождались. Максимум — 54 градуса при очень маленьком напоре. Если включить посильнее, вода будет в среднем 26 градусов. Не слишком хороший результат. При этом электричество прибор съедает нещадно.

      Охлаждающая повязка

      Когда печет солнце и на улице жара, некоторые, чтобы не получить тепловой удар, носят с собой воду и платок. Но если занимаешься спортом, работаешь в саду или в горячем цеху, как сталевары, такой способ не очень удобен. Прийти на помощь обещает охлаждающая повязка за 150 рублей. Чтобы она заработала, ее надо поместить в прохладную воду на 45–60 минут. За это время гранулы полимера впитают влагу и будут отдавать ее в течение 2–3 дней, охлаждая того, кто носит повязку. Физики подтверждают: теоретически это возможно.

      Однако эксперимент показал, что сталевару, кузнецу, пожарному, несмотря на рекламные обещания, это изделие не подойдет. Зато в жаркую сухую погоду или во время занятий спортом повязка действительно освежает.

      Машинка для приготовления роллов

      Жизнерадостная реклама этого устройства демонстрирует, с какой легкостью любой может приготовить красивые и аппетитные роллы на большую компанию. Нужно просто уложить лист водоросли нори, добавить вареный рис и начинку, а прибор одним движением завернет все в аккуратную трубочку. Стоит машинка от 225 рублей в интернет-магазинах и 1200 — на официальном сайте производителя.

      Проверили устройство в действии автор книги о приготовлении суши Светлана Уколова и бренд-шеф ресторана японской кухни Сейджи Сан. Эксперимент показал, что машинка не сравнится с руками профессионала и даже с обычным бамбуковым ковриком. Начинающим оно точно жизнь не упростит.

      Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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