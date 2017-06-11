Как извлечь из аккумулятора максимум энергии: простые советы

Современный
литий-ионный аккумулятор — это, по сути, две свернутые в рулон ленты из фольги. Одна покрыта кобальтатом лития, вторая — графитом. Обе смазываются раствором электролита — иногда он бывает органическим, и такую батарею называют литий-полимерной.
Ионы лития под действием электричества во время зарядки внедряются в кристаллическую решетку графита и образуют с молекулами углерода химические связи. Так запасается энергия, которая высвобождается при разрыве связей, и аккумулятор отдает электричество. Его там внутри много, и если что-то пошло не так (повреждение, брак, чрезмерная нагрузка при ошибке в программе), токи могут начать течь не по запланированному сценарию, и начнется разогрев вплоть до воспламенения.
Есть и правила безопасности, которые не стоит нарушать: не надо держать гаджеты рядом с радиаторами отопления, лучше не засовывать телефон на зарядке под подушку (нагреется) и не загружать в это время мощными приложениями. Даже долгий разговор по «привязанному» телефону может ему навредить.
Современные батарейки стали легче, энергии хранят больше, и у них нет противного эффекта памяти, когда для лучшей работы надо было периодически полностью разряжать и потом полностью заряжать аккумулятор, иначе емкость снижалась. Теперь все наоборот — нынешние батарейки не любят, когда их разряжают до нуля — это им вредит. Еще структуру батарейки нарушают падения.
Чтобы заставить телефон работать дольше на одном заряде, его нужно беречь от переохлаждения, заряжать фирменным устройством, отключить постоянно потребляющие энергию ненужные приложения, а в условиях плохого приема, например, в метро помогает блокировка модуля связи, то есть перевод телефона в авиарежим. Двухчасовой эксперимент в метро дал такой результат: 57% заряда осталось у телефона, работавшего как обычно, и 66% — у аппарата с авиарежимом и включенным Wi-Fi.
Производители применяют изощренные алгоритмы энергосбережения, постоянно тестируют новые технологии в батарейках, в свежих моделях принимают специальные меры против перегрева аккумулятора во время сильной нагрузки.
Как правило, они обещают срок службы батарейки в районе 1000 циклов заряда-разряда. Но специалисты говорят, что усталость материалов начинается обычно гораздо раньше, через 600 циклов — это где-то 2,5 года работы.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
Есть и правила безопасности, которые не стоит нарушать: не надо держать гаджеты рядом с радиаторами отопления, лучше не засовывать телефон на зарядке под подушку (нагреется) и не загружать в это время мощными приложениями. Даже долгий разговор по «привязанному» телефону может ему навредить.
Современные батарейки стали легче, энергии хранят больше, и у них нет противного эффекта памяти, когда для лучшей работы надо было периодически полностью разряжать и потом полностью заряжать аккумулятор, иначе емкость снижалась. Теперь все наоборот — нынешние батарейки не любят, когда их разряжают до нуля — это им вредит. Еще структуру батарейки нарушают падения.
Чтобы заставить телефон работать дольше на одном заряде, его нужно беречь от переохлаждения, заряжать фирменным устройством, отключить постоянно потребляющие энергию ненужные приложения, а в условиях плохого приема, например, в метро помогает блокировка модуля связи, то есть перевод телефона в авиарежим. Двухчасовой эксперимент в метро дал такой результат: 57% заряда осталось у телефона, работавшего как обычно, и 66% — у аппарата с авиарежимом и включенным Wi-Fi.
Производители применяют изощренные алгоритмы энергосбережения, постоянно тестируют новые технологии в батарейках, в свежих моделях принимают специальные меры против перегрева аккумулятора во время сильной нагрузки.
Как правило, они обещают срок службы батарейки в районе 1000 циклов заряда-разряда. Но специалисты говорят, что усталость материалов начинается обычно гораздо раньше, через 600 циклов — это где-то 2,5 года работы.
Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».
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