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  • 11.06, 12:33
    Новинка недели: мощный игровой ноутбук с двумя видеокартами. изобретения, компьютерные игры, компьютеры, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Новинка недели: мощный игровой ноутбук с двумя видеокартами

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    Новинка недели: мощный игровой ноутбук с двумя видеокартами

    Новинка недели: мощный игровой ноутбук с двумя видеокартами

    Новинка недели: мощный игровой ноутбук с двумя видеокартами

      Эксперт программы «Чудо техники» Владимир Боровой протестировал особо мощный игровой ноутбук сразу с двумя видеокартами последнего поколения.

      Это уже не ноутбук в привычном смысле. Вес — 5,5 кг плюс два собственных блока питания по килограмму каждый. Еще много проводов, переходников, а начинка такая зверская, что пришлось сделать очень серьезную систему охлаждения: радиаторы на корпусе, а внутри — теплоотводящая трубка.

      Мощность впечатляющая, но и шумит немилосердно — при пиковых нагрузках вся эта система охлаждения жужжит под 60 децибел — это чуть тише отжимающей стиральной машинки. Но это недостаток всех производительных компьютеров. Хотя этот при его цене в 400 с лишним тысяч рублей вызывал все-таки несколько иные ожидания.

      Впрочем, несмотря на все, очень увлеченным играми людям или тем, для кого это бизнес, новая машинка в целом понравится, пусть и стоит, как небольшой автомобиль. Оценка — четыре балла.

      Подробности — в видеоматериале программы «Чудо техники».

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