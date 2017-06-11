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  • 11.06, 12:32

    Задержанные из-за вулканов рейсы вылетели на Камчатку

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    Задержанные из-за вулканов рейсы вылетели на Камчатку

    Задержанные <nobr>из-за</nobr> вулканов рейсы вылетели на Камчатку

    Камчатский аэропорт возобновил прием авиарейсов, задержанных из-за активности вулканов Шивелуч и Ключевской.

    Два самолета из московских аэропортов Шереметьево и Внуково, вылет которых был отложен, взяли курс на Петропавловск-Камчатский. Их прибытие ожидается в 23:10 по местному времени (14:10 мск) и в 00:05 (15:05 мск) соответственно.

    По данным МЧС, за субботу и воскресенье вулкан Шивелуч выбросил четыре столба пепла. Высота одного из них составила 8 км над уровнем моря. Ключевской за сутки выбросил два столба пепла высотой до 7 км над уровнем моря.

    Авиакомпаниям рекомендовали отложить полеты на Камчатку, чтобы не допустить попадания воздушных судов в пепловые облака.

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