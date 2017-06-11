Отбеливание зубов: методы и последствия

Современная стоматология предлагает множество методов отбеливания зубов: лазерное, гелевое и фотоотбеливание, специальные полоски, карандаши и капы. Большинство из нас в этих новомодных
ноу-хау не разбирается. А сиять голливудской улыбкой хочется.
Что нужно знать назубок, прежде чем отправляться за белоснежной улыбкой? Есть ли от отбеливания хоть какая-то польза для здоровья и можно ли отбелить зубы, не обращаясь к специалистам?
Отбеливающие зубные пасты — первое, что приходит на ум, когда задаешься вопросом «а как же сделать зубы чуть белее?». Только в многообещающих роликах не говорят о том, что зубные пасты лишь могут удалить с эмали темный налет от кофе, еды и сигарет. А до самого зуба, защищенного прозрачной эмалью, до кости, от цвета которой и зависит цвет наших улыбок, зубные пасты не добираются. Не так давно производителей даже обязали писать об этом на упаковке. Но они сделали это так, что разглядеть это пояснение мелким шрифтом на оборотной стороне пачки тяжело.
Так, может, подарить белоснежный эффект по зубам средствам, которые есть в любой аптеке? Это и карандаши стоимостью 500 рублей, и специальные полоски за 3000 рублей, и целые системы с индивидуальной капой за 4000 рублей.
На самом деле такие разные на вид, все они содержат один и тот же компонент — перекись водорода или карбамида. Он же мочевина. Одно из самых распространенных сельскохозяйственных удобрений. А еще его используют для прочистки автомобильных двигателей и как раз для отбеливания зубов. А потому неудивительно, что применение этих полосок, кап и карандашей часто заканчивается сильнейшим ожогом десны. Таят в себе такие аптечные отбеливатели и другую опасность. В том случае, если на зубах есть кариоз или оголена шейка зуба, кислота может проникнуть внутрь зуба и вызвать воспаление.
Врачи строго запрещают тем, кто не хочет лишиться зубов, отбеливать их самостоятельно. Хотя в Интернете форумы трещат от советов, как у себя дома и, даже не заглядывая в аптеку, сделать зубы белее. Взять, например, упаковку пищевой соды и спелый лимон. А еще в Сети можно найти рецепт с использованием фольги, которую используют вместо капы. Советуют для отбеливания и яблочный уксус. Он якобы разъедает налет, который счистить щеткой становится совсем просто.
Но врачи предупреждают, что эти советы от мечты стать обладателем белоснежной улыбки только отдаляют. Это связано с тем, что твердые микрочастицы соды или угля стирают эмаль, делая ее тоньше. А чем тоньше эмаль, тем ниже светоотражаемость зубов. И тем выше их чувствительность, то есть появляется острая реакция на холодное, горячее, кислое и сладкое. Жить с такими зубами — удовольствие сомнительное.
Так что если осветлить улыбку очень хочется, то делать это нужно только под наблюдением врачей. Ведь зубная эмаль хоть и самый твердый материал в нашем организме, однако навредить зубам очень просто. А крепкие здоровые зубы все же куда лучше больных, но белоснежных.
Подробности — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
Отбеливающие зубные пасты — первое, что приходит на ум, когда задаешься вопросом «а как же сделать зубы чуть белее?». Только в многообещающих роликах не говорят о том, что зубные пасты лишь могут удалить с эмали темный налет от кофе, еды и сигарет. А до самого зуба, защищенного прозрачной эмалью, до кости, от цвета которой и зависит цвет наших улыбок, зубные пасты не добираются. Не так давно производителей даже обязали писать об этом на упаковке. Но они сделали это так, что разглядеть это пояснение мелким шрифтом на оборотной стороне пачки тяжело.
Так, может, подарить белоснежный эффект по зубам средствам, которые есть в любой аптеке? Это и карандаши стоимостью 500 рублей, и специальные полоски за 3000 рублей, и целые системы с индивидуальной капой за 4000 рублей.
На самом деле такие разные на вид, все они содержат один и тот же компонент — перекись водорода или карбамида. Он же мочевина. Одно из самых распространенных сельскохозяйственных удобрений. А еще его используют для прочистки автомобильных двигателей и как раз для отбеливания зубов. А потому неудивительно, что применение этих полосок, кап и карандашей часто заканчивается сильнейшим ожогом десны. Таят в себе такие аптечные отбеливатели и другую опасность. В том случае, если на зубах есть кариоз или оголена шейка зуба, кислота может проникнуть внутрь зуба и вызвать воспаление.
Врачи строго запрещают тем, кто не хочет лишиться зубов, отбеливать их самостоятельно. Хотя в Интернете форумы трещат от советов, как у себя дома и, даже не заглядывая в аптеку, сделать зубы белее. Взять, например, упаковку пищевой соды и спелый лимон. А еще в Сети можно найти рецепт с использованием фольги, которую используют вместо капы. Советуют для отбеливания и яблочный уксус. Он якобы разъедает налет, который счистить щеткой становится совсем просто.
Но врачи предупреждают, что эти советы от мечты стать обладателем белоснежной улыбки только отдаляют. Это связано с тем, что твердые микрочастицы соды или угля стирают эмаль, делая ее тоньше. А чем тоньше эмаль, тем ниже светоотражаемость зубов. И тем выше их чувствительность, то есть появляется острая реакция на холодное, горячее, кислое и сладкое. Жить с такими зубами — удовольствие сомнительное.
Так что если осветлить улыбку очень хочется, то делать это нужно только под наблюдением врачей. Ведь зубная эмаль хоть и самый твердый материал в нашем организме, однако навредить зубам очень просто. А крепкие здоровые зубы все же куда лучше больных, но белоснежных.
Подробности — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
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