Как выбрать надежный и мощный пылесос: советы экспертов

На что нужно обратить внимание при выборе пылесоса? Что нужно знать, чтобы не дать хитрым производителям пропылесосить наши карманы и какую пользу в быту может принести пылесос, кроме сбора пыли? Вы удивитесь, когда узнаете, на что способен этот уборщик.
|
54
Роботы-пылесосы пылятся на прилавках любого магазина бытовой техники. Удивительно, что все ими еще не закупились. Это же мечта — ушел на работу, пришел, а дома — казарменная чистота и порядок. Они, конечно, на порядок дороже обычных пылесосов — средняя цена 30 тысяч рублей. А как на практике? Производители не скрывают: чтобы робот-пылесос мог прибираться, надо в квартире прибраться для начала самому. Все, что лежит на полу, электронный мозг чистильщика воспринимает как грязь.
Почти все по-прежнему выбирают пылесосы, которыми хоть и надо самому управлять, зато и в каждый угол заглянешь, и деньги в трубу не засосет.
Эксперты уверяют, что ориентироваться на низкую цену при выборе пылесоса не надо. В среднем через полтора года приходится его ремонтировать, а если выбрать модель со сменными одноразовыми мешками, то за несколько лет набежит потраченная на них сумма, равная стоимости более дорогого пылесоса.
Поэтому многие продавцы и советуют клиентам покупать модели с так называемым циклонным фильтром. Никаких мешков, вся грязь скапливается в пластиковом контейнере со специальными воздушными трубками, которые создают внутри подобие вихря. Забившиеся мембраны и сетки нужно лишь периодически промывать. Только вот ни один продавец в магазине не предупредит, что такие пылесосы лучше не покупать тем, у кого есть домашние животные. Циклон просто будет постоянно забиваться шерстью.
А вот пылесос с аквафильтром без особого труда проглатывает и шерсть, и нитки, и цементную крошку или разлитое по полу молоко. Все, что ни попадает под щетку, окажется в резервуаре с водой. Но и тут есть подводные камни. Специалисты говорят, что эти пылесосы часто становятся рассадниками очень опасных плесневых грибов. Ведь после каждой уборки квартиры сам пылесос надо тоже тщательно убирать — мыть с чистящим средством и хорошо сушить. Иначе в фильтрах на корпусе и особенно под резинками и уплотнителями заведется плесень.
Беспроводные пылесосы стоимостью до 30 тысяч рублей — варианты для однокомнатной квартиры. И то надо спешить: заряда хватает минут на 30, однако на оптимальной мощности засасывать пылесос будет всего минут 15. А подзарядка займет целых два часа.
При выборе пылесоса важно не бросаться к кассе, увидев на коробке с товаром огромные цифры, которые обещают высокую мощность. Лучше уточнить мощность всасывания. Хороший пылесос выдает от 300 аэроватт до 400. И лучше про запас купить пару воздушных фильтров, чтобы со временем пыль не стала прорываться наружу.
Подробности — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
Почти все по-прежнему выбирают пылесосы, которыми хоть и надо самому управлять, зато и в каждый угол заглянешь, и деньги в трубу не засосет.
Эксперты уверяют, что ориентироваться на низкую цену при выборе пылесоса не надо. В среднем через полтора года приходится его ремонтировать, а если выбрать модель со сменными одноразовыми мешками, то за несколько лет набежит потраченная на них сумма, равная стоимости более дорогого пылесоса.
Поэтому многие продавцы и советуют клиентам покупать модели с так называемым циклонным фильтром. Никаких мешков, вся грязь скапливается в пластиковом контейнере со специальными воздушными трубками, которые создают внутри подобие вихря. Забившиеся мембраны и сетки нужно лишь периодически промывать. Только вот ни один продавец в магазине не предупредит, что такие пылесосы лучше не покупать тем, у кого есть домашние животные. Циклон просто будет постоянно забиваться шерстью.
А вот пылесос с аквафильтром без особого труда проглатывает и шерсть, и нитки, и цементную крошку или разлитое по полу молоко. Все, что ни попадает под щетку, окажется в резервуаре с водой. Но и тут есть подводные камни. Специалисты говорят, что эти пылесосы часто становятся рассадниками очень опасных плесневых грибов. Ведь после каждой уборки квартиры сам пылесос надо тоже тщательно убирать — мыть с чистящим средством и хорошо сушить. Иначе в фильтрах на корпусе и особенно под резинками и уплотнителями заведется плесень.
Беспроводные пылесосы стоимостью до 30 тысяч рублей — варианты для однокомнатной квартиры. И то надо спешить: заряда хватает минут на 30, однако на оптимальной мощности засасывать пылесос будет всего минут 15. А подзарядка займет целых два часа.
При выборе пылесоса важно не бросаться к кассе, увидев на коробке с товаром огромные цифры, которые обещают высокую мощность. Лучше уточнить мощность всасывания. Хороший пылесос выдает от 300 аэроватт до 400. И лучше про запас купить пару воздушных фильтров, чтобы со временем пыль не стала прорываться наружу.
Подробности — в сюжете программы «НашПотребНадзор».
Комментарии