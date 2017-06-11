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  • 11.06, 12:32

    Airbus угрожает перенести производство из Великобритании из-за Brexit

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    Airbus угрожает перенести производство из Великобритании из-за Brexit

    Airbus угрожает перенести производство из Великобритании <nobr>из-за</nobr> Brexit

    Руководство авиастроительного концерна выдвинуло ряд условий. Если они не будут выполнены, компания угрожает перенести производство новых моделей самолетов из Великобритании в другую страну.

    Президент концерна Фабрис Брежье угрожает перенести производство комплектующих для лайнеров Airbus из Великобритании в связи с выходом страны из Евросоюза. Руководство Airbus выдвинуло ряд условий, пишет газета The Sunday Times.

    Фабрис Брежье: «Мы хотим остаться в Великобритании, но только если условия, которые позволят осуществлять деятельность в интегрированной организации, будут учтены».

    Он настаивает на том, чтобы окончательная сделка по Brexit оставила право сотрудникам фабрик концерна Airbus, расположенных в разных странах, беспрепятственно въезжать на территорию Великобритании.

    Фабрис Брежье: «Давайте представим, что я не смогу посетить свои заводы из-за того, что не являюсь британским подданным».

    Кроме того, договор должен предусматривать, что сертификация деталей самолетов, которые производятся на английских заводах, будет согласовываться с Европейским агентством авиационной безопасности.

    Брежье уточнил, что работа над текущими проектами и задачами Airbus в Великобритании продолжится, но производство новых моделей лайнеров может быть перенесено в другие страны.

    Фабрис Брежье: «Очень просто найти где-нибудь в мире новый завод для новых производств. Нам поступит много предложений».

    Отметим, что на британских заводах Airbus, которые расположены в Филтоне и Бротоне, разрабатывают и производят крылья для самолетов. В общей сложности на предприятиях концерна работают порядка 10 тысяч человек. Напомним, что переговоры по Brexit должны стартовать уже 19 июня.

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