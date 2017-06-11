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  • 11.06, 11:02

    Во Франции стартовал первый тур выборов в парламент

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    Во Франции стартовал первый тур выборов в парламент

    Во Франции стартовал первый тур выборов в парламент

    Во Франции стартовал первый тур выборов в парламент

    Во Франции началось голосование в первом туре выборов в Национальное собрание — нижнюю палату парламента республики.

    Одним из первых в первом туре проголосовал премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Свой выбор он сделал на одном из избирательных участков города Гавр на берегу Ла-Манша, мэром которого он был с 2010-го по 2017 год.

    Парламентские выборы во Франции проводятся в два тура по мажоритарной системе. Территория страны поделена на 577 избирательных округов — точно по числу депутатских мандатов, за которые сражаются представители разных партий. Борьбу за выход во второй тур ведут 7 877 кандидатов.

    В каждом округе в решающем раунде сразятся кандидаты, получившие не менее 12,5% голосов избирателей — в некоторых случаях во второй тур выходят до четырех кандидатов.

    Согласно опросам, движение «Вперед, республика», президента страны Эммануэля Макрона может заручиться поддержкой 31% избирателей.

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