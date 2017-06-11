Пьяные подростки разбились на автомобиле в Красноярском крае: двое погибших

Легковой автомобиль с пятью подростками утром в воскресенье врезался в бетонное ограждение на автодороге Березовка — Зыково — Маганск в Красноярском крае.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону, водитель и пассажир автомобиля Honda погибли на месте ДТП, еще трое пассажиров госпитализированы.
Из сообщения ГУ МВД по Красноярскому краю: «Участники ДТП 2000 года рождения, они не использовали ремни безопасности и имели признаки алкогольного опьянения».
Между тем в региональном ГИБДД сообщили, что за рулем автомобиля находился семиклассник.
Из сообщения ГИБДД: «За рулем был мальчик 13 лет, семиклассник, он погиб. Пассажир 14 лет, восьмиклассник, тоже погиб. Трое пострадавших подростков — один 16 лет, двое 17 лет».
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В настоящее время полицейские работают на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства происшествия.
Из сообщения ГУ МВД по Красноярскому краю: «Участники ДТП 2000 года рождения, они не использовали ремни безопасности и имели признаки алкогольного опьянения».
Между тем в региональном ГИБДД сообщили, что за рулем автомобиля находился семиклассник.
Из сообщения ГИБДД: «За рулем был мальчик 13 лет, семиклассник, он погиб. Пассажир 14 лет, восьмиклассник, тоже погиб. Трое пострадавших подростков — один 16 лет, двое 17 лет».
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В настоящее время полицейские работают на месте ДТП, устанавливают все обстоятельства происшествия.
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