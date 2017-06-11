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  • 11.06, 11:02
    На Урале появится паломнический маршрут по местам памяти царской семьи. Пермский край, Николай II, история, Санкт-Петербург, Москва, туризм и путешествия, Сибирь, памятные даты, Урал. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Урале появится паломнический маршрут по местам памяти царской семьи

    1 комментарий
    На Урале появится паломнический маршрут по местам памяти царской семьи

    На Урале появится паломнический маршрут по местам памяти царской семьи

    На Урале появится паломнический маршрут по местам памяти царской семьи

      В Пермском крае обсуждают создание уникального паломнического маршрута, который объединит места памяти царской семьи в Москве, Сибири и на Урале. Его планируют открыть уже в следующем году — к столетию гибели императора. Интерес к этим местам проявляют не только историки и верующие из России, но и родственники царской семьи из Германии и Англии.

      В память обо всех членах царской семьи и их подданных, убитых большевиками, к столетию трагических событий создается особый паломническо-туристический маршрут. Он объединит сразу несколько регионов — Москву, Санкт-Петербург, Урал и Сибирь. Как это сделать, что должно войти в этот проект, обсуждали в Перми в рамках форума «Елисаветинское наследие сегодня».

      Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество сегодня продолжает дело великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Сестра последней российской императрицы и вдова великого князя Сергея Михайловича посвятила свою жизнь милосердию и благотворительности, была причислена к лику святых.

      В Пермском крае княгиня Елизавета была дважды. Как паломница в 1914 году и как ссыльная в 1918 году, по дороге в Алапаевск, где ее и еще семь человек жестоко убили, сбросив еще живыми в шахту. В самой Перми был тайно застрелен младший брат Николая II великий князь Михаил Александрович. Останки до сих пор не найдены. По словам потомка императорской династии Павла Куликовского-Романова, эта трагическая глава в истории России не может быть закрыта, пока не упокоится прах последнего представителя царской семьи.

      Всего после революции были убиты 18 членов императорской семьи и 24 их верных слуги, которые добровольно отправились с ними в ссылку. В Перми захоронены гофлектрисса императорского двора Екатерина Шнейдер и фрейлина Анастасия Гендрикова. Вокруг расправы над Романовыми и их подданными все еще много мифов, поскольку все происходило тайно. Маршрут памяти создают на основе документов, архивов и воспоминаний участников трагических событий.

      Подробности — в видеоматериале.

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