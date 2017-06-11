На Урале появится паломнический маршрут по местам памяти царской семьи

В Пермском крае обсуждают создание уникального паломнического маршрута, который объединит места памяти царской семьи в Москве, Сибири и на Урале. Его планируют открыть уже в следующем году — к столетию гибели императора. Интерес к этим местам проявляют не только историки и верующие из России, но и родственники царской семьи из Германии и Англии.

В память обо всех членах царской семьи и их подданных, убитых большевиками, к столетию трагических событий создается особый паломническо-туристический маршрут. Он объединит сразу несколько регионов — Москву, Санкт-Петербург, Урал и Сибирь. Как это сделать, что должно войти в этот проект, обсуждали в Перми в рамках форума «Елисаветинское наследие сегодня».



Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество сегодня продолжает дело великой княгини Елизаветы Фёдоровны. Сестра последней российской императрицы и вдова великого князя Сергея Михайловича посвятила свою жизнь милосердию и благотворительности, была причислена к лику святых.



В Пермском крае княгиня Елизавета была дважды. Как паломница в 1914 году и как ссыльная в 1918 году, по дороге в Алапаевск, где ее и еще семь человек жестоко убили, сбросив еще живыми в шахту. В самой Перми был тайно застрелен младший брат Николая II великий князь Михаил Александрович. Останки до сих пор не найдены. По словам потомка императорской династии Павла Куликовского-Романова, эта трагическая глава в истории России не может быть закрыта, пока не упокоится прах последнего представителя царской семьи.



Всего после революции были убиты 18 членов императорской семьи и 24 их верных слуги, которые добровольно отправились с ними в ссылку. В Перми захоронены гофлектрисса императорского двора Екатерина Шнейдер и фрейлина Анастасия Гендрикова. Вокруг расправы над Романовыми и их подданными все еще много мифов, поскольку все происходило тайно. Маршрут памяти создают на основе документов, архивов и воспоминаний участников трагических событий.



Подробности — в видеоматериале.