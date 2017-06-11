У Криштиану Роналду родилась двойня

Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду стал отцом двойни, которую выносила суррогатная мать.
По информации испанских и португальских СМИ, мальчик и девочка, получившие имена Мэтью и Ева, появились на свет еще 8 июня на западном побережье США. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.
Это второй и третий ребенок форварда «Реала» и сборной Португалии. Первенцу Роналду — Криштиану-младшему — шесть лет. Он также появился на свет благодаря суррогатной матери.
В конце января португальские таблоиды писали, что мама футболиста уговорила Роналду жениться, и что его избранницей стала 21-летняя модель Джорджина Родригес. Пара встречается около полугода.
А чуть ранее, в конце 2016 года, Роналду в пылу спора назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами, чем поверг в шок миллионы футбольных болельщиков в всем мире.
#LoMásViral Cristiano Ronaldo, padre de gemelos https://t.co/5lg6UH5dHR pic.twitter.com/I8bP1RN0q4— MARCA (@marca) June 11, 2017
Это второй и третий ребенок форварда «Реала» и сборной Португалии. Первенцу Роналду — Криштиану-младшему — шесть лет. Он также появился на свет благодаря суррогатной матери.
В конце января португальские таблоиды писали, что мама футболиста уговорила Роналду жениться, и что его избранницей стала 21-летняя модель Джорджина Родригес. Пара встречается около полугода.
А чуть ранее, в конце 2016 года, Роналду в пылу спора назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами, чем поверг в шок миллионы футбольных болельщиков в всем мире.
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