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  • 11.06, 09:30

    У Криштиану Роналду родилась двойня

    1 комментарий

    У Криштиану Роналду родилась двойня

    У Криштиану Роналду родилась двойня

    Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду стал отцом двойни, которую выносила суррогатная мать.

    По информации испанских и португальских СМИ, мальчик и девочка, получившие имена Мэтью и Ева, появились на свет еще 8 июня на западном побережье США. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.



    Это второй и третий ребенок форварда «Реала» и сборной Португалии. Первенцу Роналду — Криштиану-младшему — шесть лет. Он также появился на свет благодаря суррогатной матери.

    В конце января португальские таблоиды писали, что мама футболиста уговорила Роналду жениться, и что его избранницей стала 21-летняя модель Джорджина Родригес. Пара встречается около полугода.

    А чуть ранее, в конце 2016 года, Роналду в пылу спора назвал себя гомосексуалистом с большими деньгами, чем поверг в шок миллионы футбольных болельщиков в всем мире.

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