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  • 11.06, 09:30
    Пилотажная группа «Беркуты» отметила 25-летие красочным авиашоу в Тверской области. Тверская область, авиация, вертолеты, памятные даты, юбилеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пилотажная группа «Беркуты» отметила 25-летие красочным авиашоу в Тверской области

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    Пилотажная группа «Беркуты» отметила 25-летие красочным авиашоу в Тверской области

    Пилотажная группа «Беркуты» отметила <nobr>25-летие</nobr> красочным авиашоу в Тверской области

      В Тверской области красочным авиашоу свой юбилей отметили знаменитые «Беркуты». Единственной в мире пилотажной группе, летающей на боевых вертолетах, исполнилось 25 лет.

      Высший пилотаж и сложнейшие маневры увидели зрители на аэродроме города Торжок. Экипажи Ми-8 и Ми-26 показали эффектную высадку спецназа и выгрузку техники после воздушной переброски.

      Поздравили вертолетчиков и легендарные «Стрижи» и «Русские витязи». Они продемонстрировали в небе уникальные фигуры. Кульминацией шоу стал пролет, который впервые совместно совершили истребитель Су-30СМ и четыре вертолета Ми-28Н.

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