Пилотажная группа «Беркуты» отметила 25-летие красочным авиашоу в Тверской области

В Тверской области красочным авиашоу свой юбилей отметили знаменитые «Беркуты». Единственной в мире пилотажной группе, летающей на боевых вертолетах, исполнилось 25 лет.

Высший пилотаж и сложнейшие маневры увидели зрители на аэродроме города Торжок. Экипажи Ми-8 и Ми-26 показали эффектную высадку спецназа и выгрузку техники после воздушной переброски.



Поздравили вертолетчиков и легендарные «Стрижи» и «Русские витязи». Они продемонстрировали в небе уникальные фигуры. Кульминацией шоу стал пролет, который впервые совместно совершили истребитель Су-30СМ и четыре вертолета Ми-28Н.