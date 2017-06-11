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  • 11.06, 09:30

    Мэй сообщила Меркель о скором начале переговоров по Brexit

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    Мэй сообщила Меркель о скором начале переговоров по Brexit

    Мэй сообщила Меркель о скором начале переговоров по Brexit

    Великобритания начнет переговоры с Евросоюзом об условиях выхода королевства из ЕС до конца июня, сообщила пресс-служба главы кабинета министров страны.

    В телефонной беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель британский премьер-министр «подтвердила намерение начать переговоры по Brexit, как и планировалось, в ближайшие две недели», сообщили в пресс-службе.

    Ранее Тереза Мэй приступила к формированию правительства. Парламентские выборы, которые она инициировала, чтобы укрепить позиции консервативной партии и свои лично, обернулись «подвешенным парламентом» и необходимостью формирования коалиции, а также отказом от сценария жесткого Brexit, который продвигала Мэй.

    Сама премьер сейчас вынуждена бороться за сохранение поста. По информации СМИ, пять британских министров обратились к главе МИД Борису Джонсону с предложением занять пост премьер-министра. Сам он эту информацию опроверг и выразил поддержку Мэй.

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