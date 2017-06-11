Мэй сообщила Меркель о скором начале переговоров по Brexit

Великобритания начнет переговоры с Евросоюзом об условиях выхода королевства из ЕС до конца июня, сообщила
пресс-служба главы кабинета министров страны.
В телефонной беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель британский премьер-министр «подтвердила намерение начать переговоры по Brexit, как и планировалось, в ближайшие две недели», сообщили в пресс-службе.
обернулись «подвешенным парламентом» и необходимостью формирования коалиции, а также отказом от сценария жесткого Brexit, который продвигала Мэй.
Сама премьер сейчас вынуждена бороться за сохранение поста. По информации СМИ, пять британских министров обратились к главе МИД Борису Джонсону с предложением занять пост премьер-министра. Сам он эту информацию опроверг и выразил поддержку Мэй.
обернулись «подвешенным парламентом» и необходимостью формирования коалиции, а также отказом от сценария жесткого Brexit, который продвигала Мэй.
Сама премьер сейчас вынуждена бороться за сохранение поста. По информации СМИ, пять британских министров обратились к главе МИД Борису Джонсону с предложением занять пост премьер-министра. Сам он эту информацию опроверг и выразил поддержку Мэй.
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