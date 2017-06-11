Гонщик Алёшин стал участником массовой аварии на этапе Indycar

Российский гонщик Indycar Михаил Алёшин в гонке восьмого этапа в Техасе попал в аварию с участием восьми машин.
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На 152-м круге дистанции партнер Алёшина по команде Schmidt Peterson Motorsports Джеймс Хинчклифф оказался зажатым между двумя машинами. Из-за контакта машина потеряла управление и врезалась в отбойник, зацепив попутно болид другого пилота.
Гонщики, которые двигались рядом и позади, не смогли избежать столкновений друг с другом. Всего в аварии поучаствовали 8 машин, в том числе и болид Алёшина.
Российский пилот проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место, также один раз он выиграл квалификацию, отмечает ТАСС.
Big crash #IndyCar #Rainguard600 — 8 cars out pic.twitter.com/M1Onb8yF89— Cavallino Rampante (@CavallinoRampa2) 11 июня 2017 г.
Гонщики, которые двигались рядом и позади, не смогли избежать столкновений друг с другом. Всего в аварии поучаствовали 8 машин, в том числе и болид Алёшина.
Российский пилот проводит в Indycar третий сезон. Лучшим его результатом является второе место, также один раз он выиграл квалификацию, отмечает ТАСС.
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