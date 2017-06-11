В читинской квартире нашли 2 тонны недоставленных писем

Залежи почтовой корреспонденции обнаружили полицейские Читы при обыске в квартире подозреваемой по уголовному делу.
Оказалось, сестра хозяйки квартиры, в которой проводился обыск, работает на почте. Почему она складировала у родственницы письма, в том числе судебные, сейчас выясняют полицейские.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в службу судебных приставов, сообщает ГУ МВД по Забайкалью.
Возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в службу судебных приставов, сообщает ГУ МВД по Забайкалью.
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