Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.06, 08:00

    В читинской квартире нашли 2 тонны недоставленных писем

    1 комментарий

    В читинской квартире нашли 2 тонны недоставленных писем

    В читинской квартире нашли 2 тонны недоставленных писем

    Залежи почтовой корреспонденции обнаружили полицейские Читы при обыске в квартире подозреваемой по уголовному делу.

    Оказалось, сестра хозяйки квартиры, в которой проводился обыск, работает на почте. Почему она складировала у родственницы письма, в том числе судебные, сейчас выясняют полицейские.

    Возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы направлены в службу судебных приставов, сообщает ГУ МВД по Забайкалью.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru