Полиция Лондона показала фальшивые пояса смертников

Лондонская полиция обнародовала снимки муляжей поясов смертника, которые были на исполнителях теракта 3 июня.
Фальшивые пояса террористы сделали из кожаных ремней и одноразовых бутылок, обмотанных изолентой.
В полиции отмечают, что ранее не встречались с такой тактикой у террористов в Великобритании. Следствие выдвигает разные версии, зачем нападавшие надели на себя муляжи. По одной из них, таким образом они хотели защитить себя от выстрелов, сообщает Газета.Ru.
Ранее правоохранители показали фото ножа, который был у лондонских террористов.
Напомним, в ночь на 4 июня трое мужчина на грузовике протаранили толпу пешеходов на Лондонском мосту. Затем нападавшие выскочили из машины и принялись резать людей. В результате погибли восемь человек, десятки пострадали. Исполнителями теракта оказались Йозеф Захба, Гурам Шазад Батт и Рашид Редуан, все они были ликвидированы полицией.
В полиции отмечают, что ранее не встречались с такой тактикой у террористов в Великобритании. Следствие выдвигает разные версии, зачем нападавшие надели на себя муляжи. По одной из них, таким образом они хотели защитить себя от выстрелов, сообщает Газета.Ru.
Ранее правоохранители показали фото ножа, который был у лондонских террористов.
Напомним, в ночь на 4 июня трое мужчина на грузовике протаранили толпу пешеходов на Лондонском мосту. Затем нападавшие выскочили из машины и принялись резать людей. В результате погибли восемь человек, десятки пострадали. Исполнителями теракта оказались Йозеф Захба, Гурам Шазад Батт и Рашид Редуан, все они были ликвидированы полицией.
«Лондон, держись, мы с тобой!»: в соцсетях по всему миру соболезнуют пострадавшим от рук террористов. #PrayForLondonОпубликовано НТВ 4 июня 2017 г.
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