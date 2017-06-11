Авиасообщение с Камчаткой нарушено из-за активности вулканов

Самолеты из Москвы не летят на Камчатку
из-за пепловых шлейфов, выброшенных вулканами Шивелуч и Ключевской.
Перенесен прилет рейсов SU 1730 Москва (Шереметьево) — Петропавловск-Камчатский и ПЛ 6385 Москва (Внуково) — Петропавловск-Камчатский. Руководство аэропорта Елизово рекомендовало пилотам перенести вылет нескольких межрегиональных рейсов, чтобы избежать попадания самолетов в пепловые облака.
Остальные рейсы, подчеркивают в Елизово, выполняются по расписанию. Аэропорт работает в штатном режиме.
Прогноз о прохождении пеплового шлейфа над южной частью Камчатки действует до 08:20 мск, сообщает ГУ МЧС по региону.
В субботу вулкан Шивелуч выбросил два столба пепла на высоту 6–8 километров над уровнем моря, а столб пепла из Ключевского вулкана поднялся на 7 километров над уровнем моря. В воскресенье Ключевской выбросил пятикилометровый столб пепла.
Остальные рейсы, подчеркивают в Елизово, выполняются по расписанию. Аэропорт работает в штатном режиме.
Прогноз о прохождении пеплового шлейфа над южной частью Камчатки действует до 08:20 мск, сообщает ГУ МЧС по региону.
В субботу вулкан Шивелуч выбросил два столба пепла на высоту 6–8 километров над уровнем моря, а столб пепла из Ключевского вулкана поднялся на 7 километров над уровнем моря. В воскресенье Ключевской выбросил пятикилометровый столб пепла.
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