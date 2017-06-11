Болельщики выбежали на ринг и побили кикбоксера в Париже: видео

На турнире по кикбоксингу в Париже двое болельщиков выскочили на ринг и нанесли несколько ударов одному из спортсменов.
Инцидент произошел в субботу. Во втором раунде голландец Мертел Гронхарт нокаутировал Арута Григоряна из Армении.
Когда голландец начал праздновать победу, на ринг прорвались двое зрителей и стали избивать его. Нападавших еле оттащили от Гронхарта.
Поводом для нападения могли стать действия голландца, которые принесли ему победу. Григорян перед нокаутом пропустил удар в голову коленом и повернулся спиной к сопернику, который воспользовался этим и нанес тяжелый удар рукой в челюсть, после чего армянский боец упал на настил ринга.
Данные действия были произведены в рамках правил, сообщает ТАСС.
Когда голландец начал праздновать победу, на ринг прорвались двое зрителей и стали избивать его. Нападавших еле оттащили от Гронхарта.
Поводом для нападения могли стать действия голландца, которые принесли ему победу. Григорян перед нокаутом пропустил удар в голову коленом и повернулся спиной к сопернику, который воспользовался этим и нанес тяжелый удар рукой в челюсть, после чего армянский боец упал на настил ринга.
Данные действия были произведены в рамках правил, сообщает ТАСС.
Комментарии