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  • 11.06, 04:58
    Болельщики выбежали на ринг и побили кикбоксера в Париже: видео. Париж, драки и избиения, единоборства, фанаты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Болельщики выбежали на ринг и побили кикбоксера в Париже: видео

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    Болельщики выбежали на ринг и побили кикбоксера в Париже: видео

    Болельщики выбежали на ринг и побили кикбоксера в Париже: видео

    Болельщики выбежали на ринг и побили кикбоксера в Париже: видео
    • Фото: @GrishamMMA /twitter.com

      • На турнире по кикбоксингу в Париже двое болельщиков выскочили на ринг и нанесли несколько ударов одному из спортсменов.

      Инцидент произошел в субботу. Во втором раунде голландец Мертел Гронхарт нокаутировал Арута Григоряна из Армении.

      Когда голландец начал праздновать победу, на ринг прорвались двое зрителей и стали избивать его. Нападавших еле оттащили от Гронхарта.

      Поводом для нападения могли стать действия голландца, которые принесли ему победу. Григорян перед нокаутом пропустил удар в голову коленом и повернулся спиной к сопернику, который воспользовался этим и нанес тяжелый удар рукой в челюсть, после чего армянский боец упал на настил ринга.

      Данные действия были произведены в рамках правил, сообщает ТАСС.

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