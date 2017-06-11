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  • 11.06, 04:58

    Генпрокурор США даст показания по «российскому делу»

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    Генпрокурор США даст показания по «российскому делу»

    Генпрокурор США даст показания по «российскому делу»

    Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнс согласился дать показания в сенате в рамках расследования «российского вмешательства» в выборы президента.

    Как сообщает РИА Новости, такое решение Сешнс принял после выступления экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате. Сешнс выступит перед членами сенатского комитета по разведке 13 июня.

    Коми на слушаниях в сенате заявил, что Сешнс не собирался самостоятельно отстраняться от так называемого «расследования по России». По словам экс-главы ФБР, спецслужбе «было известно о фактах, которые делали бы проблематичным продолжение участия (Сешнса) в расследовании». Однако Коми отказался озвучить эти причины в открытой части слушаний.

    Сешнс в марте отстранился от участия в расследовании по делу о связях президента США Дональда Трампа с Россией, сославшись на то, что он участвовал в его предвыборной кампании. Генпрокурор привлек внимание конгрессменов после того, как стало известно, что он дважды встречался в 2016 году с послом РФ, но не сообщил об этих встречах во время своего утверждения в сенате. Сешнс объяснил это тем, что встречался с российским дипломатом в качестве сенатора.

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