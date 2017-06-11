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  • 11.06, 04:58

    Пентагон сообщил о гибели трех военных в Афганистане

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    Пентагон сообщил о гибели трех военных в Афганистане

    Пентагон сообщил о гибели трех военных в Афганистане

    Трое американских военнослужащих были убиты и один получил ранения в результате нападения на востоке Афганистана.

    В сообщении Пентагона говорится, что пострадавший военный эвакуирован из Афганистана для оказания медпомощи. Обстоятельства инцидента расследуются.

    По данным ТАСС, военные из США погибли в результате нападения афганского солдата в провинции Нангархар. Нападавший убит.

    Дональд Трамп проинформирован о произошедшем. Это не первый случай нападения местных военных на представителей сил коалиции в Афганистане.

    Сейчас в стране находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они в основном занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников.

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