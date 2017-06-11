Пентагон сообщил о гибели трех военных в Афганистане

Трое американских военнослужащих были убиты и один получил ранения в результате нападения на востоке Афганистана.
В сообщении Пентагона говорится, что пострадавший военный эвакуирован из Афганистана для оказания медпомощи. Обстоятельства инцидента расследуются.
По данным ТАСС, военные из США погибли в результате нападения афганского солдата в провинции Нангархар. Нападавший убит.
Дональд Трамп проинформирован о произошедшем. Это не первый случай нападения местных военных на представителей сил коалиции в Афганистане.
Сейчас в стране находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они в основном занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников.
По данным ТАСС, военные из США погибли в результате нападения афганского солдата в провинции Нангархар. Нападавший убит.
Дональд Трамп проинформирован о произошедшем. Это не первый случай нападения местных военных на представителей сил коалиции в Афганистане.
Сейчас в стране находятся примерно 13 тыс. военнослужащих международной коалиции, в том числе около 8,4 тыс. американских солдат и офицеров. Они в основном занимаются обучением афганских подразделений, а также выступают в роли военных советников.
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