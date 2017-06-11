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  • 11.06, 03:26
    Три человека задержаны в аэропорту Кёльн/Бонн после экстренной посадки. Германия, аэропорты, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Три человека задержаны в аэропорту Кёльн/Бонн после экстренной посадки

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    Три человека задержаны в аэропорту Кёльн/Бонн после экстренной посадки

    Три человека задержаны в аэропорту Кёльн/Бонн после экстренной посадки

      Три пассажира самолета из Любляны, совершившего экстренную посадку в аэропорту у Кёльн/Бонн, задержаны.

      У одного из задержанных был изъят и взорван рюкзак. Полиция допрашивает и задержанных, и остальных пассажиров, сообщает РИА Новости.

      Аэропорт Кёльн/Бонн прекратил принимать и отправлять рейсы из-за внеплановой посадки Airbus A319, следовавшего из Любляны в Лондон. Пилоту доложили о подозрительном разговоре на борту, после чего он принял решение о посадке.

      Вскоре после того, как более 150 пассажиров покинули борт и прошли в транзитную зону, вылеты возобновились. На прилет рейсы аэропорт пока не принимает.

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