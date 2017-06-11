Три человека задержаны в аэропорту Кёльн/Бонн после экстренной посадки

Три пассажира самолета из Любляны, совершившего экстренную посадку в аэропорту у Кёльн/Бонн, задержаны.
У одного из задержанных был изъят и взорван рюкзак. Полиция допрашивает и задержанных, и остальных пассажиров, сообщает РИА Новости.
Аэропорт Кёльн/Бонн прекратил принимать и отправлять рейсы из-за внеплановой посадки Airbus A319, следовавшего из Любляны в Лондон. Пилоту доложили о подозрительном разговоре на борту, после чего он принял решение о посадке.
Вскоре после того, как более 150 пассажиров покинули борт и прошли в транзитную зону, вылеты возобновились. На прилет рейсы аэропорт пока не принимает.
Аэропорт Кёльн/Бонн прекратил принимать и отправлять рейсы из-за внеплановой посадки Airbus A319, следовавшего из Любляны в Лондон. Пилоту доложили о подозрительном разговоре на борту, после чего он принял решение о посадке.
Вскоре после того, как более 150 пассажиров покинули борт и прошли в транзитную зону, вылеты возобновились. На прилет рейсы аэропорт пока не принимает.
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