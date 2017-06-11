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  • 11.06, 01:56

    Операция в Подмосковье: преступник несколько часов отстреливался и бросал гранаты

    1 комментарий
    Операция в Подмосковье: преступник несколько часов отстреливался и бросал гранаты

    Операция в Подмосковье: преступник несколько часов отстреливался и бросал гранаты

    Операция в Подмосковье: преступник несколько часов отстреливался и бросал гранаты
  • Фото: youtube.com

    • Спецоперация в подмосковном поселке Кратово завершена. Преступник, застреливший четырех человек, ликвидирован.

    Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, который прибыл на место ЧП. Преступник несколько часов отстреливался от силовиков, забрасывал их гранатами, рассказал министр.

    По словам главы МВД, в ходе операции легкие ранения получили четыре спецназовца. Мотивы преступника будут установлены следствием, передает РИА Новости.

    Владимир Колокольцев, глава МВД: «Преступник был блокирован. На протяжении нескольких часов отстреливался, бросал гранаты. Всего было 14 взрывов, пострадали четыре спецназовца. Ранения легкие, здоровью ничего не угрожает».

    Он отметил, что проведение операции осложнялось темным временем суток и плотной застройкой местности.

    В субботу вечером житель поселка Кратово устроил стрельбу по людям с территории своего дома. Погибли четыре человека. Как рассказали соседи преступника, он вел замкнутый образ жизни, у него было психическое заболевание.

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