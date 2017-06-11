Операция в Подмосковье: преступник несколько часов отстреливался и бросал гранаты

Спецоперация в подмосковном поселке Кратово завершена. Преступник, застреливший четырех человек, ликвидирован.
Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев, который прибыл на место ЧП. Преступник несколько часов отстреливался от силовиков, забрасывал их гранатами, рассказал министр.
По словам главы МВД, в ходе операции легкие ранения получили четыре спецназовца. Мотивы преступника будут установлены следствием, передает РИА Новости.
Он отметил, что проведение операции осложнялось темным временем суток и плотной застройкой местности.
В субботу вечером житель поселка Кратово устроил стрельбу по людям с территории своего дома. Погибли четыре человека. Как рассказали соседи преступника, он вел замкнутый образ жизни, у него было психическое заболевание.
По словам главы МВД, в ходе операции легкие ранения получили четыре спецназовца. Мотивы преступника будут установлены следствием, передает РИА Новости.
Он отметил, что проведение операции осложнялось темным временем суток и плотной застройкой местности.
В субботу вечером житель поселка Кратово устроил стрельбу по людям с территории своего дома. Погибли четыре человека. Как рассказали соседи преступника, он вел замкнутый образ жизни, у него было психическое заболевание.
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