Аэропорт Кёльн/Бонн приостановил работу из-за экстренной посадки Airbus

Аэропорт Кёльн/Бонн временно не принимает и не отправляет рейсы
из-за внеплановой посадки лайнера, на борту которого произошел «подозрительный разговор».
На борту Airbus A319 находился 151 пассажир. Лайнер, направлявшийся из Любляны в Лондон, пошел на посадку из-за того, что капитану экипажа доложили о подозрительном разговоре на борту.
После посадки полицейские сопроводили всех пассажиров в транзитную зону для прохождения контроля.
Из-за инцидента не менее шести самолетов были перенаправлены в другие воздушные гавани, сообщает ТАСС. К настоящему времени в аэропорту возобновлены вылеты, посадки все еще запрещены.
Wegen eines Polizeieinsatzes kommt es derzeit zu Verspätungen bei Abflügen: https://t.co/r2mxJ04FbH— Köln Bonn Airport (@AirportCGN) 10 июня 2017 г.
После посадки полицейские сопроводили всех пассажиров в транзитную зону для прохождения контроля.
Из-за инцидента не менее шести самолетов были перенаправлены в другие воздушные гавани, сообщает ТАСС. К настоящему времени в аэропорту возобновлены вылеты, посадки все еще запрещены.
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