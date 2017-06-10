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  • 11.06, 00:24

    Аэропорт Кёльн/Бонн приостановил работу из-за экстренной посадки Airbus

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    Аэропорт Кёльн/Бонн приостановил работу из-за экстренной посадки Airbus

    Аэропорт Кёльн/Бонн приостановил работу <nobr>из-за</nobr> экстренной посадки Airbus

    Аэропорт Кёльн/Бонн временно не принимает и не отправляет рейсы из-за внеплановой посадки лайнера, на борту которого произошел «подозрительный разговор».

    На борту Airbus A319 находился 151 пассажир. Лайнер, направлявшийся из Любляны в Лондон, пошел на посадку из-за того, что капитану экипажа доложили о подозрительном разговоре на борту.


    После посадки полицейские сопроводили всех пассажиров в транзитную зону для прохождения контроля.

    Из-за инцидента не менее шести самолетов были перенаправлены в другие воздушные гавани, сообщает ТАСС. К настоящему времени в аэропорту возобновлены вылеты, посадки все еще запрещены.

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