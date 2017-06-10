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  • 10.06, 22:54

    МИД Германии опасается начала войны из-за ситуации с Катаром

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    МИД Германии опасается начала войны из-за ситуации с Катаром

    МИД Германии опасается начала войны <nobr>из-за</nobr> ситуации с Катаром

    Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о возможности перерастания конфликта вокруг Катара в войну. Заявление было сделано в интервью газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

    Зигмар Габриэль: «Есть опасность того, что данные разногласия могут превратиться в войну».

    В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом еще ряд других государств объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма. Ранее уже высказывались опасения, что нарастание конфликта может обернуться военным конфликтом.

    В Кремле, комментируя возникшую ситуацию, заявляли, что Россия не вмешивается в дела других государств, однако заинтересована в стабильной обстановке в регионе.

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