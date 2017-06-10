МИД Германии опасается начала войны из-за ситуации с Катаром

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил о возможности перерастания конфликта вокруг Катара в войну. Заявление было сделано в интервью газете Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.
Зигмар Габриэль: «Есть опасность того, что данные разногласия могут превратиться в войну».
В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом еще ряд других государств объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма. Ранее уже высказывались опасения, что нарастание конфликта может обернуться военным конфликтом.
не вмешивается в дела других государств, однако заинтересована в стабильной обстановке в регионе.
В понедельник Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, а следом еще ряд других государств объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Доху обвинили в поддержке терроризма и экстремизма. Ранее уже высказывались опасения, что нарастание конфликта может обернуться военным конфликтом.
не вмешивается в дела других государств, однако заинтересована в стабильной обстановке в регионе.
Комментарии