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  • 10.06, 22:54

    Открывший огонь в Подмосковье мужчина ранил правоохранителя

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    • Фото: Штокал Алексей / ТАСС
    Открывший огонь в Подмосковье мужчина ранил правоохранителя

    Открывший огонь в Подмосковье мужчина ранил правоохранителя

    Открывший огонь в Подмосковье мужчина ранил правоохранителя
  • Фото: Штокал Алексей / ТАСС

    • В ходе операции в поселке Кратово по задержанию мужчины, открывшего огонь по людям, пострадал правоохранитель.

    Бойцы Росгвардии и полицейские провели штурм дома, где укрывался стрелок. Но подозреваемому удалось сбежать. В ходе операции легкое ранение получил один из правоохранителей, сообщает источник РИА Новости.

    Источник: «На данный момент операция по задержанию мужчины продолжается. Он стреляет в сотрудников полиции, а также подорвал несколько взрывпакетов, но не боевых гранат (как сообщал ряд СМИ), в ходе штурма легкое ранение получил один из правоохранителей».

    Стрелок отказался от переговоров с кем-либо, хотя к месту ЧП прибыл его отец. В результате он поджег дом. После этого ему удалось сбежать. По данным Telegram-канала Mash, стрелок — 49-летний местный житель Игорь Зенков. У пострадавшего сотрудника Росгвардии ранение обеих ног и осколочное ранение руки.

    Рядом с поселком Кратово расположены лесополоса и дорога на город Жуковский. Правоохранители пытаются задержать стрелка, зона оцепления расширяется. Под контроль правоохранителей взят выезд из поселка, близлежащая местность прочесывается, передает ТАСС.

    Напомним, сегодня днем мужчина открыл огонь из охотничьего ружья, забаррикадировавшись в своем частном доме. По последним данным, число жертв возросло до четырех, еще несколько человек пострадали. По предварительным данным, все началось из-за бытового конфликта.

    По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по трем статьям — «Незаконный оборот оружия», «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

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