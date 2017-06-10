Открывший огонь в Подмосковье мужчина ранил правоохранителя

В ходе операции в поселке Кратово по задержанию мужчины, открывшего огонь по людям, пострадал правоохранитель.
Бойцы Росгвардии и полицейские провели штурм дома, где укрывался стрелок. Но подозреваемому удалось сбежать. В ходе операции легкое ранение получил один из правоохранителей, сообщает источник РИА Новости.
Источник: «На данный момент операция по задержанию мужчины продолжается. Он стреляет в сотрудников полиции, а также подорвал несколько взрывпакетов, но не боевых гранат (как сообщал ряд СМИ), в ходе штурма легкое ранение получил один из правоохранителей».
Стрелок отказался от переговоров с кем-либо, хотя к месту ЧП прибыл его отец. В результате он поджег дом. После этого ему удалось сбежать. По данным Telegram-канала Mash, стрелок — 49-летний местный житель Игорь Зенков. У пострадавшего сотрудника Росгвардии ранение обеих ног и осколочное ранение руки.
Рядом с поселком Кратово расположены лесополоса и дорога на город Жуковский. Правоохранители пытаются задержать стрелка, зона оцепления расширяется. Под контроль правоохранителей взят выезд из поселка, близлежащая местность прочесывается, передает ТАСС.
открыл огонь из охотничьего ружья, забаррикадировавшись в своем частном доме. По последним данным, число жертв возросло до четырех, еще несколько человек пострадали. По предварительным данным, все началось из-за бытового конфликта.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по трем статьям — «Незаконный оборот оружия», «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
Источник: «На данный момент операция по задержанию мужчины продолжается. Он стреляет в сотрудников полиции, а также подорвал несколько взрывпакетов, но не боевых гранат (как сообщал ряд СМИ), в ходе штурма легкое ранение получил один из правоохранителей».
Стрелок отказался от переговоров с кем-либо, хотя к месту ЧП прибыл его отец. В результате он поджег дом. После этого ему удалось сбежать. По данным Telegram-канала Mash, стрелок — 49-летний местный житель Игорь Зенков. У пострадавшего сотрудника Росгвардии ранение обеих ног и осколочное ранение руки.
Рядом с поселком Кратово расположены лесополоса и дорога на город Жуковский. Правоохранители пытаются задержать стрелка, зона оцепления расширяется. Под контроль правоохранителей взят выезд из поселка, близлежащая местность прочесывается, передает ТАСС.
открыл огонь из охотничьего ружья, забаррикадировавшись в своем частном доме. По последним данным, число жертв возросло до четырех, еще несколько человек пострадали. По предварительным данным, все началось из-за бытового конфликта.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по трем статьям — «Незаконный оборот оружия», «Убийство двух и более лиц» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».
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