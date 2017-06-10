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  • 10.06, 22:54

    Путин ответил на вопрос о «желании стать царем»

    16 комментариев

    Путин ответил на вопрос о «желании стать царем»

    Путин ответил на вопрос о «желании стать царем»

    Стремиться к абсолютной власти не нужно. Правильнее будет грамотно распорядиться уже имеющимися полномочиями. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

    В ходе беседы Стоун отметил, что у Владимира Путина «есть полная власть». Режиссер добавил, что некоторые видят в этом «желание стать царем».

    Владимир Путин: «Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно».

    В других отрывках интервью российский лидер рассказал о своих внуках, порассуждал на тему гипотетической войны с США, а также ответил на вопрос о том, что бы он сделал, если бы оказался в одном душе с геем.

    Документальный фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» должен выйти в эфир на кабельном телеканале Showtime 12–15 июня. Отрывки из фильма Стоуна опубликованы на YouTube-канале Showtime.

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