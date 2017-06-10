Ученые из США готовятся провести эксперимент по «воскрешению из мертвых»

«Ученые нашли способ воскрешения из мертвых» — этот фантастический заголовок разлетелся по страницам всех мировых СМИ. О готовности провести эксперимент по оживлению мозга заявили сотрудники известной исследовательской компании из Филадельфии, которая занимается биотехнологиями будущего.

Американские ученые утверждают: за их исследованиями нет никакой мистики, только наука, которая, по их мнению, уже сегодня может сделать гигантский шаг вперед. Теоретически. Ведь подтвердить теорию практикой, то есть провести эксперимент по оживлению мозга на территории США, им строжайшим образом запретили из соображений врачебной этики. Корреспондент НТВ Алла Давыдова попыталась выяснить, что же на самом деле стоит за этой громкой сенсацией.



Умерший неожиданно поднимает руку. Это можно принять за чудо, но у данного явления есть вполне научное название — рефлекс Лазаря. Или, например, после того, как врачи закончили реанимационные действия, проходило больше 20 минут с момента признания пациента мертвым, а он оживал. Всего 38 случаев в мире, но эти истории воскрешения — самые настоящие.



Сэм Парния, реаниматолог, врач госпиталя университета Стоуни Брук: «Полученные на сегодня данные говорят о том, что человеческое сознание не исчезает. Оно остается в течение нескольких часов после смерти, пусть и в состоянии спячки, которое извне мы не можем увидеть. Если мы докажем, что сознание может существовать, когда мозг уже не функционирует, значит, душа — это не что-то магическое, это научно-объяснимая вещь».



Совсем свежая научная сенсация — канадские врачи зафиксировали работу мозга после смерти. После того как у одного из пациентов была констатирована клиническая смерть, для которой характерно отсутствие пульса и реакции зрачков, на его электроэнцефалограмме в течение 10 минут наблюдались дельта-волны. И вот наконец уникальный в своей дерзости эксперимент.



Айра Пастор, исполнительный директор компании Bioquark: «Наша цель — вывести мозг из состояния смерти. Если мозг умер, значит, это смерть, и делать ничего не нужно. Такое определение смерти принято у нас еще в 1968 году. По всему миру. Но сегодня 2017-й, и мы имеем ряд современных технологий».



Биотехнологи из Америки задумывали опыты в Индии, но в последний момент им отказали, и вот долгожданное разрешение — соседняя Латинская Америка готова принять амбициозных ученых и выделить 20 пациентов.



Айра Пастор: «Мы будем воздействовать на ствол мозга, чтобы вернуть самостоятельное сердцебиение, дыхание. И в конечном счете восстановить мозговые клетки».



Сначала пациенту будут вводить инъекции стволовых клеток и специального синтетического белка, а потом воздействовать на нервные клетки лазером и электричеством.



Академик и профессор Геннадий Сухих к этой пока безумно звучащей идее «воскрешения из мертвых» относится с большим скепсисом.



Геннадий Сухих: «Они хотят на территории погибшего мозга вырастить новые нейроны и создать нейронную сеть. Пусть это делают. Только пусть вначале сделают, а потом начинают об этом писать. Для меня это сейчас безумие, это хороший шаг, но его надо делать не на людях, а на животных».



А вот нейробиолог Фролов оптимистично настроен, он входит в инициативную группу российских ученых, считающих, что не позднее 2045 года искусственное тело превзойдет биологическое.



А если и правда получится восстановить погибшие клетки мозга? Это значит, что совсем безнадежные пациенты, которые годами лежат на больничных койках практически без единой надежды, получат совершенно реальный шанс на жизнь.



Анатолий Кондратьев, профессор, заведующий отделением реанимации нейрохирургического института им. Поленова: «Мы ищем, где сохранились какие-то каналы, которые можно использовать для реабилитации. Вот видите, здесь какие-то любимые фильмы, от мультиков до футбольных передач. Это и музыка, и записанные обращения близких, и какие-то стихи, все, что больной при жизни любил».



Научного прорыва по возвращению с того света ждут и адепты зарубежной и российской крионики. В одном криостате могут ждать светлого научного будущего сразу 10 пациентов. Ближайшие конкуренты — только в США. Но там цена входного билета в вечную жизнь начинается от 100 тысяч долларов. Поэтому мечтающие о жизни после смерти иностранцы с надеждой поглядывают на Россию, ведь ждать воскрешения из мертвых в РФ гораздо дешевле, чем в США.



Даниил Медведев, футуролог: «Быть криосохраненным — от 12 тысяч долларов, если сохраняется только мозг или голова. И 36 тысяч, если сохраняется все тело».



Если еще в 2005-м, когда в Россию привезли первых пациентов с надеждой разморозить их в будущем, все это звучало, словно чья-та злая шутка, сейчас все больше людей, готовых купить себе место не на кладбище, а в холодных саркофагах.



Инициатива американских ученых — это лишь первый шаг длиной в сотни, а то и тысячи лет, но если все получится и воскрешение из мертвых перестанет напоминать фантастический роман Беляева, люди наконец узнают, есть ли что-то за роковой чертой. Правда, нам остается только догадываться, когда будут готовы технологии и решится ли на это человечество.



Подробности — в видеоматериале.