Под Владимиром завели дело после смерти пациента в подвале больницы

Следователи в городе Киржач Владимирской области выясняют обстоятельства происшествия в местной больнице, где мужчина, госпитализированный с пневмонией, пропал из палаты и был обнаружен лишь через три месяца в подвале медицинского учреждения.

Как сообщили в Следственном комитете, в связи с этим инцидентом в Киржачской районной больнице возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».



По версии следствия, 16 сентября 2016 года 39-летний житель Владимирской области Сергей Макаров был госпитализирован с диагнозом «Пневмония», врач назначил ему лечение. Однако на следующий день соседи по палате сообщили медицинскому персоналу, что пациент самостоятельно покинул больницу, родственники мужчины сообщили о его исчезновении в органы внутренних дел, затем проводились поисковые мероприятия.



Из сообщения СК: «Лишь 16 декабря 2016 года в подвале техническим сотрудником клиники обнаружено тело Макарова без признаков насильственной смерти».



Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить медиков этой больницы. Как сообщили СМИ, ни дежурный врач, ни медсестры не видели момент ухода пациента, а сам факт исчезновения мужчины выявили лишь на следующий день и не сообщили своевременно о произошедшем в правоохранительные органы. Также ранее по факту смерти мужчины органами управления СК по Владимирской области была проведена проверка и вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.