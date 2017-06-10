Сыгравший Бэтмена актер умер в США

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Лос-Анджелесе скончался актер Адам Уэст, который в 1960-х годах сыграл роль супергероя Бэтмена.
Как сообщает BBC со ссылкой на родственников Уэста, актер скончался от лейкемии. Ему было 88 лет.
Американский телевизионный сериал «Бэтмен», основанный на комиксах DC, выходил с 12 января 1966 года по 14 марта 1968 года. В общей сложности было отснято 120 серий.
Американский телевизионный сериал «Бэтмен», основанный на комиксах DC, выходил с 12 января 1966 года по 14 марта 1968 года. В общей сложности было отснято 120 серий.
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