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  • 10.06, 19:52

    Погибшие в Приморье под поездом дети хотели сделать селфи

    1 комментарий

    Погибшие в Приморье под поездом дети хотели сделать селфи

    Погибшие в Приморье под поездом дети хотели сделать селфи

    Локомотив сбил группу детей на путях в Приморье, трое из них погибли, один пострадал.

    В полиции сообщили, что дети, которые попали под колеса поезда в Надеждинском районе Приморского края, хотели сделать селфи. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения железнодорожного транспорта, передает РИА Новости.

    Предварительно установлено, что четверо подростков — два мальчика 12 и 13 лет и две девочки 13 и 10 лет — вышли на пути, чтобы сфотографироваться на фоне подъезжающего грузового поезда.

    Управление на транспорте МВД по Дальневосточного федеральному округу: «Подростки встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава».

    В результате трое детей погибли, один был серьезно травмирован. Погибли два мальчика и девочка. Еще одну пострадавшую доставили в больницу.

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