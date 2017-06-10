Погибшие в Приморье под поездом дети хотели сделать селфи

Локомотив сбил группу детей на путях в Приморье, трое из них погибли, один пострадал.
В полиции сообщили, что дети, которые попали под колеса поезда в Надеждинском районе Приморского края, хотели сделать селфи. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и движения железнодорожного транспорта, передает РИА Новости.
Предварительно установлено, что четверо подростков — два мальчика 12 и 13 лет и две девочки 13 и 10 лет — вышли на пути, чтобы сфотографироваться на фоне подъезжающего грузового поезда.
Управление на транспорте МВД по Дальневосточного федеральному округу: «Подростки встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава».
В результате трое детей погибли, один был серьезно травмирован. Погибли два мальчика и девочка. Еще одну пострадавшую доставили в больницу.
Предварительно установлено, что четверо подростков — два мальчика 12 и 13 лет и две девочки 13 и 10 лет — вышли на пути, чтобы сфотографироваться на фоне подъезжающего грузового поезда.
Управление на транспорте МВД по Дальневосточного федеральному округу: «Подростки встали в междупутье, но не рассчитали верное расстояние до приближающегося состава».
В результате трое детей погибли, один был серьезно травмирован. Погибли два мальчика и девочка. Еще одну пострадавшую доставили в больницу.
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