Провал большой авантюры: как изменят Европу выборы в Великобритании

В представлении многих западный мир, в отличие от вечно кипящего Востока, на протяжении многих лет был эдаким островком политической стабильности, а речи западных лидеров, словно под копирку, писались одной командой спичрайтеров — так трудно порой было найти отличия в словах американского президента, немецкого канцлера и британского премьера.
Но сейчас Дональд Трамп устраивает «пляски с саблями» на Ближнем Востоке, Ангела Меркель с озабоченным видом признает, что во вчерашних товарищах «согласья нет», а Тереза Мэй затевает политическую игру, итоги которой британская The Times подводит заголовком на первой полосе: «Большая авантюра Терезы Мэй провалилась».
На прошедших в Британии выборах в парламент консерваторы хоть и выиграли — у них по-прежнему больше мест, чем у ближайших соперников — лейбористов, это тот самый случай, когда победа больше похожа на поражение. Терезе Мэй, которая этими выборами хотела сплотить нацию для окончательного развода с Евросоюзом, теперь в одиночку не удастся сформировать правительство большинства.
Голосовавшие за консерваторов британцы свой выбор объясняют тем, что Тереза Мэй вроде как дала им гарантии: терактов больше не будет. Три теракта за последние три месяца, но вместо борьбы с террористами пока лишь обещания, к тому же Тереза Мэй хочет уволить 20 тысяч полицейских. Да и зачем они нужны, ведь главный враг Британии и всего Запада сейчас — не фанатики с ножами и бомбами, а Россия.
Вместо того, чтобы разбираться, почему спецслужбы опять проморгали джихадистов, которые до атаки размахивали флагом ИГИЛ (запрещено в РФ) в центре Лондона, журналисты ведущих западных СМИ нападают на Оливера Стоуна за его интервью с Владимиром Путиным. Мол, слишком вежливо себя вел, здесь не так спросил, тут не так кивнул.
Джеральд Ховарт, консерватор, экс-министр Великобритании по международной безопасности: «Самая большая опасность для всех нас сейчас — это ИГИЛ. В борьбе с этой чумой заинтересованы не только Россия и Британия. Русские спецслужбы, это мое мнение, и наши спецслужбы должны обмениваться данными. Только вместе мы сможем противостоять общему врагу».
На удивление, отвечая на вопрос про врагов Британии, почти в унисон тори, говорит и ярый сторонник лейбористов, главный редактор журнала Politics First Маркус Пападопулос.
Маркус Пападопулос: «В этом году были три террористических атаки. Ужасные. Но не многие британцы удивлены. Что действительно печально — британцы не понимают, откуда корни этих исламистских, ваххабитских угроз. Ведь это все было взращено в городах Британии из-за ужасной политики британского правительства».
Тереза Мэй утром после голосования выглядит, как человек, сам себе выстреливший в ногу. У нее было все, о чем только может мечтать политик, — большинство в парламенте. Она захотела получить еще больше и проиграла. Об этом, подводя итоги выборов, говорит достопочтенный лорд Робин Батлер.
Робин Батлер, лорд: «Тереза попытается сформировать правительство. Но оно не будет стабильным, так как она может легко потерять голоса в парламенте. Поверьте, это очень плохое время для страны».
По признанию самих британцев, большинство из них в избирательных бюллетенях искало на этих выборах худшее из зол.
Репортер «Центрального телевидения» Андрей Суханов, пытаясь сложить из разрозненных пазлов общую картину, пришел к неутешительным выводам. Подробности — в репортаже.
На прошедших в Британии выборах в парламент консерваторы хоть и выиграли — у них по-прежнему больше мест, чем у ближайших соперников — лейбористов, это тот самый случай, когда победа больше похожа на поражение. Терезе Мэй, которая этими выборами хотела сплотить нацию для окончательного развода с Евросоюзом, теперь в одиночку не удастся сформировать правительство большинства.
Голосовавшие за консерваторов британцы свой выбор объясняют тем, что Тереза Мэй вроде как дала им гарантии: терактов больше не будет. Три теракта за последние три месяца, но вместо борьбы с террористами пока лишь обещания, к тому же Тереза Мэй хочет уволить 20 тысяч полицейских. Да и зачем они нужны, ведь главный враг Британии и всего Запада сейчас — не фанатики с ножами и бомбами, а Россия.
Вместо того, чтобы разбираться, почему спецслужбы опять проморгали джихадистов, которые до атаки размахивали флагом ИГИЛ (запрещено в РФ) в центре Лондона, журналисты ведущих западных СМИ нападают на Оливера Стоуна за его интервью с Владимиром Путиным. Мол, слишком вежливо себя вел, здесь не так спросил, тут не так кивнул.
Джеральд Ховарт, консерватор, экс-министр Великобритании по международной безопасности: «Самая большая опасность для всех нас сейчас — это ИГИЛ. В борьбе с этой чумой заинтересованы не только Россия и Британия. Русские спецслужбы, это мое мнение, и наши спецслужбы должны обмениваться данными. Только вместе мы сможем противостоять общему врагу».
На удивление, отвечая на вопрос про врагов Британии, почти в унисон тори, говорит и ярый сторонник лейбористов, главный редактор журнала Politics First Маркус Пападопулос.
Маркус Пападопулос: «В этом году были три террористических атаки. Ужасные. Но не многие британцы удивлены. Что действительно печально — британцы не понимают, откуда корни этих исламистских, ваххабитских угроз. Ведь это все было взращено в городах Британии из-за ужасной политики британского правительства».
Тереза Мэй утром после голосования выглядит, как человек, сам себе выстреливший в ногу. У нее было все, о чем только может мечтать политик, — большинство в парламенте. Она захотела получить еще больше и проиграла. Об этом, подводя итоги выборов, говорит достопочтенный лорд Робин Батлер.
Робин Батлер, лорд: «Тереза попытается сформировать правительство. Но оно не будет стабильным, так как она может легко потерять голоса в парламенте. Поверьте, это очень плохое время для страны».
По признанию самих британцев, большинство из них в избирательных бюллетенях искало на этих выборах худшее из зол.
Репортер «Центрального телевидения» Андрей Суханов, пытаясь сложить из разрозненных пазлов общую картину, пришел к неутешительным выводам. Подробности — в репортаже.
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