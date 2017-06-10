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  • 10.06, 19:52
    WADA закрыло допинговое расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков. допинг, спорт, фехтование. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    WADA закрыло допинговое расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков

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    WADA закрыло допинговое расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков

    WADA закрыло допинговое расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков

    WADA закрыло допинговое расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков

      Всемирное антидопинговое агентство сегодня официально подтвердило, что расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков прекращено. Имена спортсменов упоминались в нашумевшем докладе Ричарда Макларена.

      WADA признало невиновность спортсменов и теперь считает это дело закрытым. Как отмечается в сообщении, Федерация фехтования России тщательно изучила все факты, указанные в докладе, и представила убедительные доказательства непричастности россиян к допингу.

      В Международной федерации также провели свое расследование, причем по каждому спортсмену отдельно, и убедились в их чистоте. В итоге факты из доклада Макларена эксперты WADA назвали неподтвержденными.

      Все попавшие в черный список фехтовальщики пропустили Олимпиаду в Рио.

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