WADA закрыло допинговое расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков

Всемирное антидопинговое агентство сегодня официально подтвердило, что расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков прекращено. Имена спортсменов упоминались в нашумевшем докладе Ричарда Макларена.

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WADA признало невиновность спортсменов и теперь считает это дело закрытым. Как отмечается в сообщении, Федерация фехтования России тщательно изучила все факты, указанные в докладе, и представила убедительные доказательства непричастности россиян к допингу.



В Международной федерации также провели свое расследование, причем по каждому спортсмену отдельно, и убедились в их чистоте. В итоге факты из доклада Макларена эксперты WADA назвали неподтвержденными.



Все попавшие в черный список фехтовальщики пропустили Олимпиаду в Рио.