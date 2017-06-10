Латвийка Остапенко сенсационно выиграла Roland Garros

Jelena Ostapenko wins her maiden Grand Slam title! https://t.co/tm3KSlKacZ



🏆 1er titre du Grand Chelem pour Jelena Ostapenko 👏#RG17 pic.twitter.com/yVyxLPJuOO — Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2017

В финале 47-я ракетка мира в трех сетах обыграла румынскую теннисистку Симону Халеп — третий номер посева. Соперницы провели на корте два часа — 4:6, 6:4, 6:3 в пользу Остапенко.Для Остапенко, которой 8 июня исполнилось 20 лет, эта победа стала первой не только в серии Большого шлема, но и на турнирах WTA. Кроме того, Остапенко стала первой теннисисткой из Латвии, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она также стала первой с 1933 года «несеяной» теннисисткой, которая одержала победу на Открытом чемпионате Франции.: «Я не верю, что в 20 лет я выиграла турнир, это удивительно. Я так рада быть здесь, мечтала принять участие в этом турнире. Халеп очень здорово играла, я пыталась найти свой теннис, но у меня не выходило. Однако затем я смогла перевернуть игру и очень этому рада, благодарю всех, особенно маму и мою команду».В финале мужского одиночного разряда 11 июня сыграют третья ракетка турнира швейцарец Станислас Вавринка и обладатель четвертого номера посева испанец Рафаэль Надаль.