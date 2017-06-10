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  • 10.06, 19:52

    Латвийка Остапенко сенсационно выиграла Roland Garros

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    • Фото РИА Новости, Алексей Филиппов
    Латвийка Остапенко сенсационно выиграла Roland Garros

    Латвийка Остапенко сенсационно выиграла Roland Garros

    Латвийка Остапенко сенсационно выиграла Roland Garros
  • Фото РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Представительница Латвии Елена Остапенко стала победительницей Открытого чемпионата Франции по теннису, сотворив главную сенсацию турнира.

    В финале 47-я ракетка мира в трех сетах обыграла румынскую теннисистку Симону Халеп — третий номер посева. Соперницы провели на корте два часа — 4:6, 6:4, 6:3 в пользу Остапенко.

    Для Остапенко, которой 8 июня исполнилось 20 лет, эта победа стала первой не только в серии Большого шлема, но и на турнирах WTA. Кроме того, Остапенко стала первой теннисисткой из Латвии, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде. Она также стала первой с 1933 года «несеяной» теннисисткой, которая одержала победу на Открытом чемпионате Франции.

    Елена Остапенко: «Я не верю, что в 20 лет я выиграла турнир, это удивительно. Я так рада быть здесь, мечтала принять участие в этом турнире. Халеп очень здорово играла, я пыталась найти свой теннис, но у меня не выходило. Однако затем я смогла перевернуть игру и очень этому рада, благодарю всех, особенно маму и мою команду».


    В финале мужского одиночного разряда 11 июня сыграют третья ракетка турнира швейцарец Станислас Вавринка и обладатель четвертого номера посева испанец Рафаэль Надаль.

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