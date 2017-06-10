Мужская сборная России по
регби-7 вышла в ¼ финала второго этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при, который проходит в польской Лодзи.
В заключительном матче группы C россияне обыграли команду Италии со счетом 29:7. Ранее на групповом этапе российские регбисты обыграли сборную Англии (24:7) и уступили команде Уэльса (7:24). С семью очками сборная России заняла в группе С второе место.
Соперник российской сборной по четвертьфиналу станет известен позднее.
сборная России заняла третье место. Каждый успех на ЧЕ приносит россиянам рейтинговые очки, которые необходимы для завоевания путевки на Кубок мира — 2018.
Соперник российской сборной по четвертьфиналу станет известен позднее.
сборная России заняла третье место. Каждый успех на ЧЕ приносит россиянам рейтинговые очки, которые необходимы для завоевания путевки на Кубок мира — 2018.
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