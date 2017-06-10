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  • 10.06, 19:52

    Сборная России по регби-7 вышла в ¼ финала второго этапа ЧЕ

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    Сборная России по <nobr>регби-7</nobr> вышла в ¼ финала второго этапа ЧЕ

    Сборная России по регби-7 вышла в ¼ финала второго этапа ЧЕ

    Сборная России по <nobr>регби-7</nobr> вышла в ¼ финала второго этапа ЧЕ
  • Фото: rugger.info

    • Мужская сборная России по регби-7 вышла в ¼ финала второго этапа чемпионата Европы — европейской серии Гран-при, который проходит в польской Лодзи.

    В заключительном матче группы C россияне обыграли команду Италии со счетом 29:7. Ранее на групповом этапе российские регбисты обыграли сборную Англии (24:7) и уступили команде Уэльса (7:24). С семью очками сборная России заняла в группе С второе место.

    Соперник российской сборной по четвертьфиналу станет известен позднее.

    На первом этапе Гран-при чемпионата Европы, проходившем в Москве, сборная России заняла третье место. Каждый успех на ЧЕ приносит россиянам рейтинговые очки, которые необходимы для завоевания путевки на Кубок мира — 2018.

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