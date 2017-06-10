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  • 10.06, 18:21
    Около 2000 человек пробежались по взлетно-посадочной полосе аэропорта в Ростовской области. аэропорты, губернаторы, марафоны, Ростовская область, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Около 2000 человек пробежались по взлетно-посадочной полосе аэропорта в Ростовской области

    1 комментарий
    Около 2000 человек пробежались по <nobr>взлетно-посадочной</nobr> полосе аэропорта в Ростовской области

    Около 2000 человек пробежались по взлетно-посадочной полосе аэропорта в Ростовской области

    Около 2000 человек пробежались по <nobr>взлетно-посадочной</nobr> полосе аэропорта в Ростовской области

      В Ростовской области подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу выходит на финишную прямую. Через полгода там откроют аэропорт Платов. А сегодня на уже готовой взлетно-посадочной полосе прошел массовый забег.

      Организаторы назвали мероприятие «разбег перед взлетом». Чтобы принять участие в марафоне, приуроченном еще и ко Дню России, в Ростов-на-Дону съехались бегуны из разных регионов страны.

      Заявки на участие в соревнованиях пришли из 32 регионов. Общее число участников забега — около двух тысяч. Среди них оказались и друзья губернатора Ростовской области Василия Голубева.

      Василий Голубев: «Здесь пробежали многие мои друзья, в том числе племянник с супругой. Они приехали из Москвы, чтоб пробежать».

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.

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