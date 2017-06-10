Около 2000 человек пробежались по взлетно-посадочной полосе аэропорта в Ростовской области

В Ростовской области подготовка к предстоящему чемпионату мира по футболу выходит на финишную прямую. Через полгода там откроют аэропорт Платов. А сегодня на уже готовой
взлетно-посадочной полосе прошел массовый забег.
Организаторы назвали мероприятие «разбег перед взлетом». Чтобы принять участие в марафоне, приуроченном еще и ко Дню России, в Ростов-на-Дону съехались бегуны из разных регионов страны.
Заявки на участие в соревнованиях пришли из 32 регионов. Общее число участников забега — около двух тысяч. Среди них оказались и друзья губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Василий Голубев: «Здесь пробежали многие мои друзья, в том числе племянник с супругой. Они приехали из Москвы, чтоб пробежать».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.
Заявки на участие в соревнованиях пришли из 32 регионов. Общее число участников забега — около двух тысяч. Среди них оказались и друзья губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Василий Голубев: «Здесь пробежали многие мои друзья, в том числе племянник с супругой. Они приехали из Москвы, чтоб пробежать».
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.
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