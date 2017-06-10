Москвичей и гостей столицы ждет обширная программа в честь Дня России

Москва начинает отмечать День России. Для жителей и гостей столицы подготовили обширную программу.
В 11:00 в воскресенье, 11 июня, в Лужниках пройдет «Красочный забег». Это пятикилометровый этап московского марафона. На маршруте будут зоны, где бегунов будут осыпать разноцветным порошком.
В полдень на Петровском бульваре стартует грандиозная акция «Военно-историческая миниатюра». Посетители узнают, как изготавливают и расписывают солдатиков и как правильно в них играть. Зрители станут свидетелями мирового рекорда — 4000 солдатиков выстроят в одну 400-метровую шеренгу.
Основной площадкой празднования 11 июня станет Тверская площадь. В 14:00 там откроют познавательные экскурсии о Москве и москвичах. А в 19:00 там же начнется шоу балета из Петербурга «Русские сезоны».
А в Лаврушинском переулке у Третьяковки с 17:00 будут учить историческим танцам.
В сам День России, 12 июня, главные торжества, по традиции, пройдут на Красной площади. Там весь день будет идти праздничный концерт.
На Тверской пройдет фестиваль «День истории России». Длиться он будет с 12:00 до 22:00.
А в «Сокольниках» для любителей тяжелой атлетики и экстрима пройдет Большая спортивная тренировка. Свое мастерство покажет один из самых титулованных мотоэкстремалов Марат Канкадзе. Там же выставят главный кубок РФПЛ. В этом году его завоевал «Спартак». С 14:00 до 17:00 с кубком можно будет сфотографироваться.
День России — праздник национального единения, свободы, гражданского мира и общей ответственности за настоящее и будущее страны. В этот день праздничное вещание на телеканале НТВ начнется с исторического фильма «Русский бунт», снятого по мотивам произведений Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугачёва».
В полдень на Петровском бульваре стартует грандиозная акция «Военно-историческая миниатюра». Посетители узнают, как изготавливают и расписывают солдатиков и как правильно в них играть. Зрители станут свидетелями мирового рекорда — 4000 солдатиков выстроят в одну 400-метровую шеренгу.
Основной площадкой празднования 11 июня станет Тверская площадь. В 14:00 там откроют познавательные экскурсии о Москве и москвичах. А в 19:00 там же начнется шоу балета из Петербурга «Русские сезоны».
А в Лаврушинском переулке у Третьяковки с 17:00 будут учить историческим танцам.
В сам День России, 12 июня, главные торжества, по традиции, пройдут на Красной площади. Там весь день будет идти праздничный концерт.
На Тверской пройдет фестиваль «День истории России». Длиться он будет с 12:00 до 22:00.
А в «Сокольниках» для любителей тяжелой атлетики и экстрима пройдет Большая спортивная тренировка. Свое мастерство покажет один из самых титулованных мотоэкстремалов Марат Канкадзе. Там же выставят главный кубок РФПЛ. В этом году его завоевал «Спартак». С 14:00 до 17:00 с кубком можно будет сфотографироваться.
День России — праздник национального единения, свободы, гражданского мира и общей ответственности за настоящее и будущее страны. В этот день праздничное вещание на телеканале НТВ начнется с исторического фильма «Русский бунт», снятого по мотивам произведений Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугачёва».
Комментарии