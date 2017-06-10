Пожар в бизнес-центре возле парка Горького локализован

Пожарным удалось локализовать сильное возгорание, которое произошло в
бизнес-центре в Москве на Крымском Валу.
В экстренных службах города сообщили, что на крыше здания было открытое горение. Огонь перекинулся на пятый этаж, но пожарным удалось остановить распространение пламени. Площадь пожара на крыше составила 40 квадратных метров, также полыхал вентиляционный фасад на площади 100 кв. м. Повышенный уровень сложности тушения пожара был отменен, передает ТАСС.
В настоящее время спасатели проверяют здание на наличие внутри людей. Информации о пострадавших не поступало. На место прибыл начальник столичного главка МЧС Игорь Денисов.
Столб черного дыма был виден издалека.
В настоящее время спасатели проверяют здание на наличие внутри людей. Информации о пострадавших не поступало. На место прибыл начальник столичного главка МЧС Игорь Денисов.
Столб черного дыма был виден издалека.
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