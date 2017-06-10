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  • 10.06, 18:21
    «Море идет к вам»: на Крым обрушились мощные ливни. Крым, лето, погода. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Море идет к вам»: на Крым обрушились мощные ливни

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    «Море идет к вам»: на Крым обрушились мощные ливни

    «Море идет к вам»: на Крым обрушились мощные ливни

    «Море идет к вам»: на Крым обрушились мощные ливни

      Мощные ливни обрушились на Симферополь. Подобных дождей в городе не было три года. Оказались подтоплены подвалы многих домов, повалены деревья, жители нескольких районов сообщили об отключениях электроэнергии.

      В МЧС подчеркнули, что серьезных чрезвычайных ситуаций в Крыму не произошло. На полуострове объявлено штормовое предупреждение. И синоптики говорят, что впереди новые дожди и грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с.

      А что, было весело😂 #ливень #симферополь #Крым #потоп

      Публикация от Nadin (@nadin__ka__)




      Симферополь, ЖД вокзал…

      Публикация от ДТП Крым (@dtpcrimea)




      Асфальт уплыл)) Симферополь, ул. Ковыльная

      Публикация от ДТП Крым (@dtpcrimea)







      Тем временем в Омске ликвидируют последствия мощного удара стихии. Накануне город одновременно пережил ливень, снег и крупный град. На окраине сняли даже редкий для России торнадо — в поле образовались два огромных столба пыли. Улицы затопило. В некоторых районах автомобили почти полностью ушли под воду.

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