«Море идет к вам»: на Крым обрушились мощные ливни

Мощные ливни обрушились на Симферополь. Подобных дождей в городе не было три года. Оказались подтоплены подвалы многих домов, повалены деревья, жители нескольких районов сообщили об отключениях электроэнергии.
В МЧС подчеркнули, что серьезных чрезвычайных ситуаций в Крыму не произошло. На полуострове объявлено штормовое предупреждение. И синоптики говорят, что впереди новые дожди и грозы, град и шквалистый ветер до 25 м/с.
мощного удара стихии. Накануне город одновременно пережил ливень, снег и крупный град. На окраине сняли даже редкий для России торнадо — в поле образовались два огромных столба пыли. Улицы затопило. В некоторых районах автомобили почти полностью ушли под воду.
мощного удара стихии. Накануне город одновременно пережил ливень, снег и крупный град. На окраине сняли даже редкий для России торнадо — в поле образовались два огромных столба пыли. Улицы затопило. В некоторых районах автомобили почти полностью ушли под воду.
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