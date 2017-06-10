Суд арестовал подростка, хранившего наркотики под видом конфет «Бешеная пчёлка»

Сегодня читинский суд арестовал одного из подростков, которые несколько дней назад отравились после того, как съели конфеты «Бешеная пчёлка». Как выяснили следователи, под видом конфет обвиняемый хранил синтетические наркотики.
В минувший понедельник четверо подростков и четырехлетний ребенок попали в больницу после того, как съели карамель «Бешеная пчёлка». Экспертиза установила, что дети отравились наркотическим веществом. Тогда они сказали, что нашли конфеты на улице.
Позднее выяснилось, что один из них хранил под видом сладостей синтетический наркотик. Сегодня он был арестован по решению суда.
Среди пострадавших оказались четверо мальчиков 17, 16, 14 и четырех лет, а также одна 12-летняя девочка. Двое из них находились в тяжелом состоянии, еще один попал в реанимацию, но сейчас жизни всех пострадавших вне опасности. По факту отравления было возбуждено уголовное дело.
Позднее выяснилось, что один из них хранил под видом сладостей синтетический наркотик. Сегодня он был арестован по решению суда.
Среди пострадавших оказались четверо мальчиков 17, 16, 14 и четырех лет, а также одна 12-летняя девочка. Двое из них находились в тяжелом состоянии, еще один попал в реанимацию, но сейчас жизни всех пострадавших вне опасности. По факту отравления было возбуждено уголовное дело.
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