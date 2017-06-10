В бизнес-центре возле парка Горького вспыхнул сильный пожар

Судя по кадрам с места, в бизнес-центре возле парка Горького вспыхнул серьезный пожар. Рядом с горящим зданием находится Московский институт стали и сплавов. Здание, в котором случилось возгорание, находится на Крымском Валу. На месте работают подразделения МЧС.Подробности случившегося пока неизвестны. Черный дым, который поднимается из горящего здания, видно издалека.