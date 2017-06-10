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  • 10.06, 16:51
    В бизнес-центре возле парка Горького вспыхнул сильный пожар. Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В бизнес-центре возле парка Горького вспыхнул сильный пожар

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    В <nobr>бизнес-центре</nobr> возле парка Горького вспыхнул сильный пожар

    В бизнес-центре возле парка Горького вспыхнул сильный пожар

    В <nobr>бизнес-центре</nobr> возле парка Горького вспыхнул сильный пожар

      На место возгорания выехали сразу три пожарных расчета. Дым, поднимающийся с места пожара, видно за несколько километров.

      Судя по кадрам с места, в бизнес-центре возле парка Горького вспыхнул серьезный пожар. Рядом с горящим зданием находится Московский институт стали и сплавов. Здание, в котором случилось возгорание, находится на Крымском Валу. На месте работают подразделения МЧС.


      Подробности случившегося пока неизвестны. Черный дым, который поднимается из горящего здания, видно издалека.

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