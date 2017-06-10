В бизнес-центре возле парка Горького вспыхнул сильный пожар

На место возгорания выехали сразу три пожарных расчета. Дым, поднимающийся с места пожара, видно за несколько километров.
Судя по кадрам с места, в бизнес-центре возле парка Горького вспыхнул серьезный пожар. Рядом с горящим зданием находится Московский институт стали и сплавов. Здание, в котором случилось возгорание, находится на Крымском Валу. На месте работают подразделения МЧС.
Подробности случившегося пока неизвестны. Черный дым, который поднимается из горящего здания, видно издалека.
Подробности случившегося пока неизвестны. Черный дым, который поднимается из горящего здания, видно издалека.
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