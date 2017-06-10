Соруководитель аппарата Терезы Мэй ушел в отставку из-за выборов

Соруководитель аппарата британского премьера Терезы Мэй Ник Тимоти ушел в отставку
из-за плачевных для консерваторов итогов выборов.
О своей отставке Тимоти написал в колонке на сайте conservativehome.com.
Ник Тимоти: «Вчера я ушел в отставку с поста советника премьер-министра. Очевидно, что результат всеобщих выборов стал большим разочарованием. Что за ним стоит, вне всяких сомнений, станет предметом детального анализа на многие месяцы. Моя реакция на это, однако, такова».
Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись «подвешенным парламентом» и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.
В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах 10 мандатов, передает РИА Новости.
Ник Тимоти: «Вчера я ушел в отставку с поста советника премьер-министра. Очевидно, что результат всеобщих выборов стал большим разочарованием. Что за ним стоит, вне всяких сомнений, станет предметом детального анализа на многие месяцы. Моя реакция на это, однако, такова».
Консерваторы получили на досрочных парламентских выборах 8 июня всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись «подвешенным парламентом» и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.
В настоящее время Мэй занимается формированием правительства, параллельно ведя переговоры о возможном соглашении с DUP, которая получила на выборах 10 мандатов, передает РИА Новости.
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