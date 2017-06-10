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  • 10.06, 16:51

    Полиция предупредила о возможных провокациях на акции оппозиции в Москве

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    Полиция предупредила о возможных провокациях на акции оппозиции в Москве

    Полиция предупредила о возможных провокациях на акции оппозиции в Москве

    В правоохранительных органах предупреждают организаторов и участников акции, которая запланирована на 12 июня, о том, что на мероприятии возможны провокации.

    Полиция получила данные, что на митинге могут появиться провокаторы в полумасках, которые попытаются использовать газовые баллончики. В МВД напомнили, что ответственность за безопасность участников митинга возложена в том числе и на организаторов этой акции, передает ТАСС.

    ГУ МВД по Москве: «В связи с поступающей информацией о возможных провокациях при проведении этого мероприятия (в частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики), что может привести к нарушениям общественного порядка, ГУ МВД России по Москве предупреждает организаторов и участников мероприятия о необходимости соблюдения закона».

    В полиции подчеркнули, что примут все необходимые меры, чтобы обеспечить правопорядок и защитить жителей и гостей столицы, которые будут отмечать в понедельник День России.

    Акция оппозиции, которая состоится 12 июня, согласована со столичными властями. Организаторы планировали шествие по Тверской улице и митинг на Охотном Ряду, но их попросили перенести место проведения мероприятия, поскольку в центре будет проходить празднование Дня России. В столице состоится более 200 массовых мероприятий, посвященных празднику.

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