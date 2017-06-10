Украина обжалует решение суда о выплате России $3 млрд до 23 июня

У Украины осталось менее двух недель на подачу апелляционной жалобы на решение Высокого суда Лондона о выплате России долга в 3 млрд долларов и процентов по нему.
Изначально срок подачи апелляции истекал 9 июня, но, как сообщили в пресс-службе министерства финансов Украины, судья Уильям Блэр продлил его на 14 дней — до 23 июня 2017 года.
Минфин Украины: «Соответственно Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок».
Россия приобрела еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов за счет средств ФНБ в декабре 2013 года. Долг обслуживался до конца 2015 года, однако затем Украина допустила дефолт по этим облигациям. Более того, украинское правительство ввело мораторий на погашение кредита.
Киев настаивал на том, что долг коммерческий, то есть РФ, как и частные кредиторы, должна списать 20%. В Москве же говорили о суверенном характере долга и предлагали досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому в феврале 2016 года Россия обратилась в суд.
В марте текущего года лондонский суд, рассмотрев ходатайство РФ о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке, признал, что у ответчика нет каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга и обоснованность требования его погасить.
Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 млрд долларов, а также проценты и судебные издержки в размере 325 миллионов долларов.
Киев в свою очередь попросил суд приостановить исполнение судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы в английском Апелляционном суде.
Минфин Украины: «Соответственно Украина подаст документы относительно апелляционного обжалования в этот продленный срок».
Россия приобрела еврооблигации Украины на 3 миллиарда долларов за счет средств ФНБ в декабре 2013 года. Долг обслуживался до конца 2015 года, однако затем Украина допустила дефолт по этим облигациям. Более того, украинское правительство ввело мораторий на погашение кредита.
Киев настаивал на том, что долг коммерческий, то есть РФ, как и частные кредиторы, должна списать 20%. В Москве же говорили о суверенном характере долга и предлагали досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому в феврале 2016 года Россия обратилась в суд.
В марте текущего года лондонский суд, рассмотрев ходатайство РФ о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке, признал, что у ответчика нет каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга и обоснованность требования его погасить.
Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 млрд долларов, а также проценты и судебные издержки в размере 325 миллионов долларов.
Киев в свою очередь попросил суд приостановить исполнение судебного решения до завершения рассмотрения апелляционной жалобы в английском Апелляционном суде.
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