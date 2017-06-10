Своя игра
ТВ-Эфир
Своя игра
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 10.06, 15:19

    Пассажирский Boeing не смог взлететь в петербургском аэропорту

    комментировать

    Пассажирский Boeing не смог взлететь в петербургском аэропорту

    Пассажирский Boeing не смог взлететь в петербургском аэропорту

    Boeing, который должен был отправиться из Северной столицы в Москву, не смог вылететь. Пассажиров отправят другими рейсами.

    Самолет авиакомпании «ЮТэйр» принял на борт пассажиров и начал движение по взлетно-посадочной полосе, однако воздушное судно не смогло взлететь по технической причине. Об этом сообщил источник в авиационной отрасли, передает РИА Новости. По его словам, пассажирам придется отправиться другими рейсами.

    Источник: «По рейсу UT360 — прерванный старт по технической причине, борт снят с наряда. Пассажиров отправят другим рейсом „ЮТэйр“ и рейсами других авиакомпаний».

    Boeing выехал на ВПП, начал разгон, но затем остановился. По некоторым данным, у него не открылись закрылки. После этого пассажиров попросили покинуть салон самолета.

    Самолет должен был вылететь в столицу в 10:20 из аэропорта Пулково. Но затем время вылета на табло изменилось на 15:00.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru