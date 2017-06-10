Пассажирский Boeing не смог взлететь в петербургском аэропорту

Boeing, который должен был отправиться из Северной столицы в Москву, не смог вылететь. Пассажиров отправят другими рейсами.
Самолет авиакомпании «ЮТэйр» принял на борт пассажиров и начал движение по взлетно-посадочной полосе, однако воздушное судно не смогло взлететь по технической причине. Об этом сообщил источник в авиационной отрасли, передает РИА Новости. По его словам, пассажирам придется отправиться другими рейсами.
Источник: «По рейсу UT360 — прерванный старт по технической причине, борт снят с наряда. Пассажиров отправят другим рейсом „ЮТэйр“ и рейсами других авиакомпаний».
Boeing выехал на ВПП, начал разгон, но затем остановился. По некоторым данным, у него не открылись закрылки. После этого пассажиров попросили покинуть салон самолета.
Самолет должен был вылететь в столицу в 10:20 из аэропорта Пулково. Но затем время вылета на табло изменилось на 15:00.
Источник: «По рейсу UT360 — прерванный старт по технической причине, борт снят с наряда. Пассажиров отправят другим рейсом „ЮТэйр“ и рейсами других авиакомпаний».
Boeing выехал на ВПП, начал разгон, но затем остановился. По некоторым данным, у него не открылись закрылки. После этого пассажиров попросили покинуть салон самолета.
Самолет должен был вылететь в столицу в 10:20 из аэропорта Пулково. Но затем время вылета на табло изменилось на 15:00.
Комментарии