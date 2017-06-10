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  • 10.06, 12:18

    Обед с миллиардером Уорреном Баффетом продан на аукционе за $2,6 млн

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    Обед с миллиардером Уорреном Баффетом продан на аукционе за $2,6 млн

    Обед с миллиардером Уорреном Баффетом продан на аукционе за $2,6 млн

    Обед с миллиардером Уорреном Баффетом продан на аукционе за $2,6 млн
  • Фото Associated Press © 2017, Nati Harnik

    • Право пообедать со знаменитым миллиардером было продано на благотворительном аукционе более чем за 2,5 миллиона долларов. Эти средства перечислят фонду Glide Foundation.

    Обед с Уорреном Баффетом, известным бизнесменом и инвестором, был продан на интернет-площадке eBay за 2,6 млн долларов. Человек, который приобрел право встретиться с миллиардером в ресторане, пожелал остаться неизвестным, пишет сайт «Комсомольской правды».

    Такой аукцион Баффет устраивает уже в 18-й раз. Победитель, как и в прошлые разы, получает право пообедать с ним и задать все интересующие вопросы. Единственный запрет — вопросы о будущих инвестициях предпринимателя.

    Средства, которые были выручены от продажи этого необычного лота, перечисляются фонду Glide Foundation, который оказывает помощь бездомным в Сан-Франциско.

    Отметим, что в прошлом году выручка от аукциона достигла рекордной суммы в 3,45 млн долларов. Всего за годы продажи права на обед Баффет выручил порядка 25 миллионов долларов. Как правило, они проходят в стейк-хаусе Smith and Wollensky в Нью-Йорке. Но если победитель аукциона хочет оставаться анонимным, то место встречи переносится.

    По данным Forbes, Уоррен Баффет занимает второе место в рейтинге миллиардеров. Его состояние оценивается в 76,9 млрд долларов.

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