Тайны паштетов: из чего и как их готовят

Многие россияне с детства любят разные паштеты. Гурманы, правда, все время кривятся по поводу тех паштетов, которые по низким ценам продают в наших супермаркетах: мол, ну что хорошего туда могли положить за такие деньги? И правда — что там внутри? Тайны паштетов — в расследовании программы «Еда живая и мертвая».
Что касается диетологов, то они одобряют паштет из качественных субпродуктов.
Сергей Обложко, диетолог: «Целый букет очень важных витаминов, помимо этого, практически вся группа витаминов В. Например, витамин В1, который обладает очень важным значением для человека, который живет в условиях стрессов и не очень правильного образа жизни. Витамин В является таким витамином, который позволяет нам как-то справляться с тяжелой жизнью».
Но есть тут и опасность: паштет, конечно, весьма калорийный продукт. Поэтому лучше есть не больше одного бутерброда за раз, с качественным цельнозерновым хлебом, и лучше, если не каждый день.
Домашние паштеты — это очень вкусно. Но готовка требует времени и усилий. Поэтому большинство употребляет магазинную продукцию. Так ли она плоха, как нередко говорят профессионалы?
Репортеры программы «Еда живая и мертвая» сдали на исследование в лабораторию три вида паштета из магазина, чтобы узнать, из чего он состоит. С точки зрения микробиологии все испытуемые экземпляры оказались безопасны для здоровья человека. Но дальше начались проблемы. Количество белка, указанное на этикетке, у всех сильно отличалось от реального, а в паштете одной из марок обнаружились ингредиенты, о которых потребителя вообще не предупреждают.
Подробности — в видеоматериале.
Сергей Обложко, диетолог: «Целый букет очень важных витаминов, помимо этого, практически вся группа витаминов В. Например, витамин В1, который обладает очень важным значением для человека, который живет в условиях стрессов и не очень правильного образа жизни. Витамин В является таким витамином, который позволяет нам как-то справляться с тяжелой жизнью».
Но есть тут и опасность: паштет, конечно, весьма калорийный продукт. Поэтому лучше есть не больше одного бутерброда за раз, с качественным цельнозерновым хлебом, и лучше, если не каждый день.
Домашние паштеты — это очень вкусно. Но готовка требует времени и усилий. Поэтому большинство употребляет магазинную продукцию. Так ли она плоха, как нередко говорят профессионалы?
Репортеры программы «Еда живая и мертвая» сдали на исследование в лабораторию три вида паштета из магазина, чтобы узнать, из чего он состоит. С точки зрения микробиологии все испытуемые экземпляры оказались безопасны для здоровья человека. Но дальше начались проблемы. Количество белка, указанное на этикетке, у всех сильно отличалось от реального, а в паштете одной из марок обнаружились ингредиенты, о которых потребителя вообще не предупреждают.
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии