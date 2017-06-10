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  • 10.06, 13:50
    Тайны паштетов: из чего и как их готовят. еда, здоровье, продукты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Тайны паштетов: из чего и как их готовят

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    Тайны паштетов: из чего и как их готовят

    Тайны паштетов: из чего и как их готовят

    Тайны паштетов: из чего и как их готовят

      Многие россияне с детства любят разные паштеты. Гурманы, правда, все время кривятся по поводу тех паштетов, которые по низким ценам продают в наших супермаркетах: мол, ну что хорошего туда могли положить за такие деньги? И правда — что там внутри? Тайны паштетов — в расследовании программы «Еда живая и мертвая».

      Что касается диетологов, то они одобряют паштет из качественных субпродуктов.

      Сергей Обложко, диетолог: «Целый букет очень важных витаминов, помимо этого, практически вся группа витаминов В. Например, витамин В1, который обладает очень важным значением для человека, который живет в условиях стрессов и не очень правильного образа жизни. Витамин В является таким витамином, который позволяет нам как-то справляться с тяжелой жизнью».

      Но есть тут и опасность: паштет, конечно, весьма калорийный продукт. Поэтому лучше есть не больше одного бутерброда за раз, с качественным цельнозерновым хлебом, и лучше, если не каждый день.

      Домашние паштеты — это очень вкусно. Но готовка требует времени и усилий. Поэтому большинство употребляет магазинную продукцию. Так ли она плоха, как нередко говорят профессионалы?

      Репортеры программы «Еда живая и мертвая» сдали на исследование в лабораторию три вида паштета из магазина, чтобы узнать, из чего он состоит. С точки зрения микробиологии все испытуемые экземпляры оказались безопасны для здоровья человека. Но дальше начались проблемы. Количество белка, указанное на этикетке, у всех сильно отличалось от реального, а в паштете одной из марок обнаружились ингредиенты, о которых потребителя вообще не предупреждают.

      Подробности — в видеоматериале.

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